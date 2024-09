71-letnik prvič pričal in priznal: 'Sem posiljevalec'

71-letni dedek in oče je na sodišču danes govoril o svojih travmatičnih izkušnjah iz otroštva in razkril, da ga je pri devetih letih zlorabila medicinska sestra.

Glede 50 soobtoženih moških, ki so posilili zdaj že njegovo bivšo ženo, je Pelicot dejal: "Sem posiljevalec, tako kot vsi drugi v tej sobi. Vsi so vedeli, ne morejo trditi nasprotno".

Poudaril je, da si žena "ni zaslužila", kar ji je storil, in da je bil z njo srečen. Kljub temu je razmišljal o samomoru, ko je izvedel, da ga je prevarala. Razkril je, da se je nameraval z avtomobilom zaleteti v drevo, a mu je zmanjkalo poguma. "Mogoče pa bi moral," je komentiral.

"Neizmerno sem jo imel rad in jo imam še vedno. 40 let sem jo ljubil prav in 10 let narobe," je nadaljeval. Med pričanjem so ga povprašali tudi o tisočih posnetkih, ki jih je posnel, in na katerih tuji moški zlorabljajo njegovo nezavestno ženo. Dominique Pelicot je priznal, da jih je posnel delno iz "zadovoljstva", delno pa tudi, da bi se "zavaroval" in da bi našli ljudi, ki so pri tem sodelovali.