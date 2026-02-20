Tujina
72-letna bodibilderka, ki na odru s ponosom nosi bikini
Trening s težkimi utežmi šestkrat na teden pri 72 letih. Na takšen recept proti staranju prisega babica petih vnukov, ki se je v bodibilding zaljubila pred tremi leti, zdaj pa kot najstarejša tekmovalka že nastopa na bodibilding tekmovanjih. Če nekoč bikinija ni smela nositi, ga zdaj ponosno obleče tudi na odru. Kakšne izzive je v še vedno pretežno moškem športu morala premagati?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.