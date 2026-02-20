72-letna bodibilderka, ki na odru s ponosom nosi bikini

Starejša gospa je sedela na klopci v parku in s kruhom krmila golobe. Drobne koščke belega kruha je metala okoli sebe in klicala ptice. Mimo je prišel mladenič, jo nekaj časa opazoval, nato pa pristopil k njej in ji očital: "Vi mečete hrano stran, v Afriki pa otroci stradajo!" "O, mladenič, jaz sem pa že prestara, da bi kruh lahko vrgla tako daleč!"