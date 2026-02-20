Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

72-letna bodibilderka, ki na odru s ponosom nosi bikini

Tajpej, 20. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
72-letna bodibilderka

Trening s težkimi utežmi šestkrat na teden pri 72 letih. Na takšen recept proti staranju prisega babica petih vnukov, ki se je v bodibilding zaljubila pred tremi leti, zdaj pa kot najstarejša tekmovalka že nastopa na bodibilding tekmovanjih. Če nekoč bikinija ni smela nositi, ga zdaj ponosno obleče tudi na odru. Kakšne izzive je v še vedno pretežno moškem športu morala premagati?

bodibilderka babica

Trump Iranu dal 10–15 dni časa za dogovor

Kamenček se ji je 'smehljal'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vaš otrok bo odnesel to v odraslost
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Te 4 nevarne izjave počasi uničujejo partnersko zvezo – preveri, če jih uporabljaš
Te 4 nevarne izjave počasi uničujejo partnersko zvezo – preveri, če jih uporabljaš
zadovoljna
Portal
Že 6 let mineva od smrti njegove žene, a on še ni pozabil nanjo
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
vizita
Portal
Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Najbolj učinkovite vadbe za lajšanje depresije
Najbolj učinkovite vadbe za lajšanje depresije
cekin
Portal
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Zavrženi opičji mladič uteho našel v plišasti igrači
Zavrženi opičji mladič uteho našel v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
okusno
Portal
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Slastna dalmatinska jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna dalmatinska jed, ki se zlahka kosa z golažem
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534