72-letna lovka na Pokemone nad zdravstvene težave z igrico

Se še spomnite igrice za pametne telefone Pokemon Go? Na trg je prišla pred skoraj devetimi leti, obnorela na milijone ljudi in sprožila pravo lovsko mrzlico. 72-letna Nemka iz mesteca blizu Dortmunda za Pokemoni opreza še danes in je verjetno najstarejša lovka na male virtualne pošasti v zahodni Nemčiji. Upokojenka Pokemonov, ki jih lahko vidite zgolj na telefonu, ne lovi zgolj za zabavo, ampak tudi iz zdravstvenih razlogov. Kaj ima ta igra opraviti z njenim zdravjem?