72-letnica na tržnici prodajala strupene gobe, kupci v kritičnem stanju

V Vojnomedicinski akademiji, v kateri zdravijo zastrupljene paciente, so pojasnili, da so osebe gobe kupile pri nepooblaščenem prodajalcu na tržnici v Šabcu, misleč, da gre za jurčke in lisičke. Zaužili naj bi tri vrste strupenih gob, ki pa jih še niso uspeli identificirati.

Šabski policisti so v sklopu preiskave aretirali 72-letno Marijo G., ki je osumljena prodaje strupenih gob. Po pripovedovanju tamkajšnjih prebivalcev je 72-letnica gobe, ki jih je nabrala v gozdu, ob petkih prodajala na tržnici. "Nabrala je tudi nekaj pisanih, s črnimi pikami. Ne vem, ali sploh ve, katere so strupene in katere ne. Danes so v vas prišli inšpektorji in vprašali, kje živi Marija. Šli so do njene hiše in jo z avtom odpeljali v Šabac," je dejal neimenovani vir za portal mondo.rs.