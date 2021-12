72-letnik med okraševanjem hiše padel na tla

Dogodek v mestu Keighley je posnela nadzorna kamera, ki jo ima na svojem dovozu nameščeno 72-letni John Lawless. Ta se je skupaj z ženo odločil, da na streho hiše postavi božične lučke. Ob steno je postavil lestev in splezal po njej, nekaj trenutkov pozneje pa je lestev zdrsnila in skupaj z Johnom pristala na dovozu. Med padcem je John poškodoval tudi manjšo smreko, ki jo je imel par postavljeno ob hiši.

Na srečo se v nesreči ni huje poškodoval. Za lokalne medije je dejal, da je vse jutro plezal po lestvi gor in dol, zraven pa je vedno stala njegova žena. "Sploh se nisem zavedal, da je ni pri lestvi," je dejal. Na posnetku je videti njegovo ženo Catherine, ki poskuša možu po padcu pomagati, a je John, ki jo je odnesel le z nekaj modricami po rokah in manjšimi urezninami po obrazu zaradi božičnega drevesca, nekoliko prizadet raje odšel v hišo. "Med padcem sem 'oskubil' božično drevo, ki me je porezalo po čelu, nosu in licih, porezalo pa me je tudi po notranjosti ust," je povedal in dodal, da je vse v redu. "S tem lahko živim."