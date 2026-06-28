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72 ur po potresu izpod ruševin rešili 11-letnega dečka

Caracas, 28. 06. 2026 08.16 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Reševanje 11-letnika po potresu v Venezueli

V Venezueli so v soboto, 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela državo, izpod ruševin rešili 11-letnega dečka, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po zadnjih podatkih sta potresa terjala najmanj 1430 smrtih žrtev, več kot 50.000 ljudi še pogrešajo.

"Pred nekaj minutami so v Caraballedi izpod ruševin rešili 11-letnega dečka, vsako življenje je upanje za Venezuelo," je na omrežju X zapisala začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez, ki je objavila tudi video posnetek reševanja dečka.

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Že v petek zvečer so izpod ruševin rešili 18 dni starega novorojenčka in njegov mater.

"Večinoma zdaj izkopavamo trupla brez znakov življenja, ampak hvala Bogu včasih še najdemo preživele," je po poročanju AFP povedal reševalec v mestu Playa Grande.

V dveh zaporednih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države in imela magnitudo 7,2 ter 7,5, je po zadnjih podatkih oblasti umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50.000 jih še vedno pogrešajo. Potres je po podatkih ZN prizadel sedem milijonov ljudi.

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