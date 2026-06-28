72 ur po potresu izpod ruševin rešili 11-letnega dečka

"Pred nekaj minutami so v Caraballedi izpod ruševin rešili 11-letnega dečka, vsako življenje je upanje za Venezuelo," je na omrežju X zapisala začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez , ki je objavila tudi video posnetek reševanja dečka.

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Že v petek zvečer so izpod ruševin rešili 18 dni starega novorojenčka in njegov mater.

"Večinoma zdaj izkopavamo trupla brez znakov življenja, ampak hvala Bogu včasih še najdemo preživele," je po poročanju AFP povedal reševalec v mestu Playa Grande.

V dveh zaporednih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države in imela magnitudo 7,2 ter 7,5, je po zadnjih podatkih oblasti umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50.000 jih še vedno pogrešajo. Potres je po podatkih ZN prizadel sedem milijonov ljudi.