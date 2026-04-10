73 držav obsodilo napade na mirovnike ZN v Libanonu

Skupno 73 držav članic Združenih narodov je v izjavi izrazilo globoko zaskrbljenost zaradi zaostrovanja napetosti v Libanonu od 2. marca letos, ko so se znova okrepili napadi Izraela na Libanon in proiranskega gibanja Hezbolah na Izrael ter vpliva, ki ga ima to zaostrovanje na varnost in zaščito mirovnih sil, poroča španska tiskovna agencija EFE.
Varnostni svet ZN so pozvale k temeljiti preiskavi incidentov na jugu Libanona, v katerih so bili od 2. marca ubiti trije indonezijski pripadniki Unifila, ranjenih pa več pripadnikov modrih čelad iz Indonezije, Francije, Gane, Nepala in Poljske. Pozvale so ga k nadaljevanju preiskav teh napadov "na hiter, pregleden in celovit način".
Poudarile so, da "mirovne sile ne smejo nikoli biti tarča napadov" in opozorile, da lahko tovrstni napadi predstavljajo vojni zločin. Izrazile so tudi "globoko zaskrbljenost zaradi humanitarnih razmer v Libanonu, zlasti zaradi veliko žrtev med civilisti, obsežnega uničenja civilne infrastrukture in množičnega razseljevanja več kot milijona ljudi".
Obe strani so pozvali k nujnemu končanju sovražnosti in spoštovanju resolucije Varnostnega sveta ZN 1701, so na omrežju X sporočili s slovenskega stalnega predstavništva pri ZN.
Izjavo je na sedežu ZN v New Yorku danes predstavil indonezijski veleposlanik pri ZN Umar Hadi, ki je poudaril, da se o varnosti in zaščiti mirovnih sil ZN ne pogaja. Izpostavil je poziv držav Varnostnemu svetu ZN, naj uporabi vsa razpoložljiva sredstva za okrepitev zaščite mirovnih sil v vse bolj nevarnih razmerah.
"Države, ki prispevajo vojake, prav tako pozivajo k prenehanju nasilja v Libanonu in zmanjšanju napetosti ter spodbujajo vse strani, naj se vrnejo za pogajalsko mizo, da dosežejo mirno rešitev," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.
Slovenija je v silah Unifil sodelovala od leta 2006 do 31. julija 2023, leta 2024 pa je v okviru organizacije UNTSO pod okriljem ZN na jugu Libanona deloval slovenski vojaški opazovalec.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.