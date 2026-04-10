73 držav obsodilo napade na mirovnike ZN v Libanonu

Skupno 73 držav članic Združenih narodov je v izjavi izrazilo globoko zaskrbljenost zaradi zaostrovanja napetosti v Libanonu od 2. marca letos, ko so se znova okrepili napadi Izraela na Libanon in proiranskega gibanja Hezbolah na Izrael ter vpliva, ki ga ima to zaostrovanje na varnost in zaščito mirovnih sil, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Varnostni svet ZN so pozvale k temeljiti preiskavi incidentov na jugu Libanona, v katerih so bili od 2. marca ubiti trije indonezijski pripadniki Unifila, ranjenih pa več pripadnikov modrih čelad iz Indonezije, Francije, Gane, Nepala in Poljske. Pozvale so ga k nadaljevanju preiskav teh napadov "na hiter, pregleden in celovit način".

Poudarile so, da "mirovne sile ne smejo nikoli biti tarča napadov" in opozorile, da lahko tovrstni napadi predstavljajo vojni zločin. Izrazile so tudi "globoko zaskrbljenost zaradi humanitarnih razmer v Libanonu, zlasti zaradi veliko žrtev med civilisti, obsežnega uničenja civilne infrastrukture in množičnega razseljevanja več kot milijona ljudi".