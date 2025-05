73-letnik obsojen na 53 let zapora zaradi umora 6-letnega Palestinca

Porota je že februarja razglasila Josepha Czubo za krivega umora, poskusa umora, hujšega telesnega napada in sovražnega zločina. Sodnica okrožja Will Amy Bertani-Tomczak mu je izrekla 30 let kazni za umor dečka, 20 let za napad na njegovo mamo in dodatna 3 leta zaradi sovražnega zločina. Vse kazni bodo odslužene zaporedno.

Zunaj sodišča je spregovoril tudi dečkov oče Odai Alfayoumi: "To je Amerika in ko sem prišel sem, sem prišel, ker je to svobodna država. Zdaj pa sem zmeden. Nekateri ljudje mojega sina imenujejo angel, in to pogosto slišim. A nekateri ga imenujejo tudi hudič – musliman. In to me zmede. Ta isti človek je mojega sina gledal kot angela, zdaj pa ga imenuje hudiča. Ne vem. Je to Amerika," se je vprašal.