Britanec, ki je umrl med hudo turbulenco, naj bi doživel srčni infarkt

73-letnik, ki je umrl med hudo turbulenco na letalu družbe Singapore Airlines, je bil britanski državljan Geoff Kitchen. Po navedbah tajskih oblasti naj bi doživel srčni infarkt. Medtem je 131 potnikov in 12 članov posadke, ki niso bili huje poškodovani, prispelo iz Bangkoka nazaj v Singapur. Nekateri opisujejo prizore groze in panike na letalu. Eden od njih je povedal, da so nekateri kričali od agonije. Letalska družba se je za nesrečni incident že opravičila, stekla pa je tudi preiskava.

Ganljiv zapis Geoffu Kitchenu v spomin je na Facebooku objavila lokalna gledališka skupina, ki jo je pomagal voditi v južnem Gloucestershiru. "S težkim srcem smo izvedeli za tragično novico o smrti našega cenjenega kolega in prijatelja v nedavnem letalskem incidentu v Singapurju. Geoff je bil gentleman, človek poštenosti in integritete, ki je vedno naredil tisto, kar je bilo prav za skupino." V gledališki skupini je z različnimi vlogami sodeloval več kot 35 let. "Naše misli in molitve so pri njegovi ženi in družini v tem težkem času in prosimo vas, da spoštujete njihovo zasebnost," so še dodali po poročanju BBC-ja.

Večina potnikov se je vrnila v Singapur Medtem je 131 potnikov in 12 članov posadke, ki so bili na nesrečnem letu SQ321 in niso bili huje poškodovani, prispelo iz Bangkoka, kjer so zasilno pristali, nazaj v Singapur – na letališče Changi. "Za potnike, ki potujejo v Singapur, smo organizirali prevoz do doma ali hotelskih namestitev. Za tiste, ki potujejo naprej, pa smo rezervirali alternativne lete. Uredili smo jim tudi hotelsko nastanitev ali dostop do salona, da si lahko odpočijejo do naslednjega leta," je letalski prevoznik sporočil v izjavi po pristanku letala. 79 potnikov in šest članov posadke je ostalo v Bangkoku. Nekateri prejemajo medicinsko oskrbo.

Spomnimo, letalo Boeing 777-300ER, ki je v torek letelo iz Londona v Singapur, je moralo zasilno pristati v Bangkoku, potem ko je bilo med izjemno hudo turbulenco poškodovanih več kot 30 potnikov, sedem od njih je v kritičnem stanju.

Potniki so 'kričali od agonije' Na dan prihajajo izjave prič, ki opisujejo prizore groze in panike na letalu. Eden od njih je za BBC 5 Live povedal, da se je popolnoma normalno potovanje sprevrglo v grozo. Letalo je "nenadoma padlo" – le nekaj trenutkov po tem, ko je zasvetil opozorilni znak za varnostni pas, zaradi česar so po kabini zleteli predmeti, je opisal Andrew iz Londona. On se je polil s kavo.

Turbulenco je opisal kot izjemno hudo in povsem drugačno od vsega, kar je doživel v vseh svojih letih letenja kot poslovnež. Čeprav se je zdelo, da je padec letala trajal le nekaj sekund, je bil prizor zatem nadrealen, je dejal Andrew. Spominja se, da je videl starejšo gospo z grozno rano na glavi, prekrito s krvjo, medtem ko je druga ženska kričala v agoniji zaradi bolečin v hrbtu.

Na letalu je bilo 211 potnikov in 18 članov posadke. Med njimi je bilo 56 avstralskih državljanov, 47 britanskih, 41 državljanov Singapurja, 23 iz Nove Zelandije, 16 iz Malezije, pet iz Filipinov, po štirje iz Irske in ZDA, trije iz Indije, po dva iz Indonezije, Mjanmara, Španije in Kanade ter po eden iz Nemčije, Izraela, Islandije in Južne Koreje.

Povedal je še, da je sedel blizu Britanca, ki je umrl zaradi domnevnega srčnega napada, in je videl še enega moškega, ki je bil tako hudo poškodovan, da je moral preostanek leta ležati na tleh. Opravičilo letalske družbe Izvršni direktor Singapore Airlines Goh Čun Phong se je v video posnetku, objavljenem na družbenih medijih, opravičil vsem, ki jih je prizadela nenadna turbulenca. "Globoko smo užaloščeni zaradi tega incidenta," je dejal. Izrekel je tudi najgloblje sožalje družini in najbližjim Geoffa Kitchena. "Zelo nam je žal za travmatično izkušnjo, ki so jo preživeli vsi na krovu leta SQ321," je še dodal.

Čakanje zdravniških ekip na pristanek letala