73-letni jadralni padalec se je zaletel v tovornjak in preživel

Iz Hrvaške poročajo o nenavadni nesreči. 73-letni jadralni padalec se je hudo poškodoval, ko je v četrtek med pristankom na območju Obreža Kalničkog trčil v tovornjak, poroča Net.hr.
Glede na podatke policije, je moški pilotiral jadralno padalo nad Obrežem Kalničkim in pri pristanku na travniku s sedežem letala trčil v tovornjak z zagrebškimi registrskimi tablicami. Tovornjak je vozil 55-letni voznik, ki jo je odnesel brez poškodb.
