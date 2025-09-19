73-letni jadralni padalec se je zaletel v tovornjak in preživel

Iz Hrvaške poročajo o nenavadni nesreči. 73-letni jadralni padalec se je hudo poškodoval, ko je v četrtek med pristankom na območju Obreža Kalničkog trčil v tovornjak, poroča Net.hr .

Glede na podatke policije, je moški pilotiral jadralno padalo nad Obrežem Kalničkim in pri pristanku na travniku s sedežem letala trčil v tovornjak z zagrebškimi registrskimi tablicami. Tovornjak je vozil 55-letni voznik, ki jo je odnesel brez poškodb.