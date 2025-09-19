Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

73-letni jadralni padalec se je zaletel v tovornjak in preživel

Zagreb , 19. 09. 2025 13.20 | Posodobljeno pred 8 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
2

73-letni jadralni padalec se je med pristankom na Hrvaškem v bližini Obreža Kalničkega hudo poškodoval, ko je s sedežem padala trčil v tovornjak. Voznik tovornjaka ni bil poškodovan.

Iz Hrvaške poročajo o nenavadni nesreči. 73-letni jadralni padalec se je hudo poškodoval, ko je v četrtek med pristankom na območju Obreža Kalničkog trčil v tovornjak, poroča Net.hr

Jadralni padalec
Jadralni padalec FOTO: Shutterstock

Glede na podatke policije, je moški pilotiral jadralno padalo nad Obrežem Kalničkim in pri pristanku na travniku s sedežem letala trčil v tovornjak z zagrebškimi registrskimi tablicami. Tovornjak je vozil 55-letni voznik, ki jo je odnesel brez poškodb.

jadralni padalec nesreča Hrvaška tovornjak poškodovan
Naslednji članek

Evropska komisija sprejela nov sveženj sankcij proti Rusiji

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SEJBOBOL
19. 09. 2025 13.32
+1
Ma kej res ni kej druzga bol pomembnega ....
ODGOVORI
1 0
mataX
19. 09. 2025 13.30
Voznik tovornjaka ni bil poškodovan. 😂😂
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256