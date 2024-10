733 milijonov ljudi po svetu se sooča z lakoto

"Kmetje po svetu pridelajo toliko hrane, da bi lahko nahranili več ljudi, kot jih je na svetu, a lakota vseeno obstaja. Okoli 733 milijonov ljudi se po svetu zaradi ponavljajočih se vremenskih ujm, konfliktov, gospodarskih pretresov, neenakosti in pandemij sooča z lakoto. To najbolj prizadene revne in ranljive, med katerimi se mnogi ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, kar odraža vse večje neenakosti med državami in znotraj njih," so zapisali pri FAO.

Poudarili so, da bi vsak moral imeti pravico do ustrezne hrane, saj je za zrakom in vodo tretja najosnovnejša človekova potreba. Človekove pravice, kot so pravica do hrane, življenja in svobode, dela in izobraževanja, so zapisane tudi v splošni deklaraciji človekovih pravic in dveh pravno zavezujočih mednarodnih paktih.

Samooskrba z zelenjavo v Sloveniji ostaja velik izziv

Pomen trajnostne pridelave in prehranske varnosti so ob svetovnem dnevu hrane, ki ga obeležujemo ob obletnici ustanovitve FAO, izpostavili tudi na ljubljanski biotehniški fakulteti. V sporočilu za javnost so pozvali vse deležnike, da prispevajo k trajnostni prihodnosti z odgovornim ravnanjem in podporo lokalni pridelavi hrane. "Skupaj lahko oblikujemo prihodnost, ki bo bolj trajnostna in pravična za vse," so izpostavili.

Med drugim so zapisali še, da eno največjih groženj sodobnemu kmetijstvu in zdravju ljudi predstavlja naraščajoča odpornost bakterij na antibiotike, kar je še posebej zaskrbljujoče v živinoreji, ter da samooskrba z zelenjavo v Sloveniji ostaja velik izziv.