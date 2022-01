75-letni Francoz umrl med veslanjem čez Atlantski ocean

Portugalska obalna straža je v petek pred Azorskim otočjem našla prevrnjen čoln Jeana-Jacquesa Savina. V soboto so poslali potapljača, da bi ga preiskal, je dodala njegova ekipa, v kabini pa so našli njegovo truplo.

To je bila njegova zadnja pustolovščina. Med bolj znanimi je bil njegov podvig iz leta 2019, ko je Atlantik sam prepotoval v po meri izdelanem sodu. Šlo je za 127-dnevno potovanje, ki ga je prek Facebooka spremljajo na tisoče ljudi. Savin je letos znova skušal priti do Karibov, tokrat s čolnom na vesla, dolgim osem metrov in širokim 1,7 metra, poroča The Guardian.