77-letni junak: okrvavljenemu morilcu s pištolo prodal slepe naboje

Za Jašarevića se je dan začel povsem običajno. Zjutraj se je odpravil v trgovino svojega sina, kjer prodajajo opremo za lov in ribolov. Ko je iznenada skozi vrata vstopil okrvavljeni Sulejmanović, starejšemu gospodu v čelo uperil pištolo in mu ukazal, naj mu da strelivo.

A kljub izredno stresni in napeti situaciji je prodajalec odreagiral mirno in preudarno. Morilca je namreč založil s slepimi in ne pravimi naboji. "Zraven mene je stal, tisto, kar je imel v roki, pa je delovalo kot prava pištola. Kljub temu s temi naboji ne bi mogel nikogar ubiti," je tok misli opisal za portal Klix.ba. A Jašarević seveda ni vedel, da naboji niso pravi, zato je trgovino zapustil in nadaljeval s svojim pohodom.

Sosledje dogodkov: ugrabitev, snemanje, streli in beg

V petek je inštruktor fitnesa, ki je povezan z eno od kriminalnih skupin za tihotapljenje droge v bošnjaškem mestu Gradačac, najprej ugrabil svojo nekdanjo partnerko Nizamo Hećimović, jo odpeljal do njunega otroka, na svojem družbenem računu Instagram vklopil prenašanje v živo in jo ustrelil v čelo.

Nato je gledalcem napovedal, da bo ubil še dve osebi, kar je tudi storil. Še tri osebe so bile med njegovim strelskim pohodom ranjene. Ena izmed njih se še vedno bori za življenje.