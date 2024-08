79 let od napada na Nagasaki, župan izrazil zaskrbljenost glede svetovnega miru

V japonskem Nagasakiju so se spomnili napada z atomsko bombo pred 79 leti. Župan Nagasakija Shiro Suzuki je na spominski slovesnosti izrazil zaskrbljenost glede svetovnega miru v luči spopadov v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Ker na slovesnost ni povabil izraelskega veleposlanika, je več držav poslalo predstavnike pod veleposlaniško ravnjo.

Med njimi so ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Francija, Italija, Kanada, Avstralija in Evropska unija. Ameriški veleposlanik se je namesto tega udeležil molitvenega srečanja v tokijskem templju z izraelskim veleposlanikom in britansko veleposlanico, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Suzuki je poudaril, da izraelskega veleposlanika ni povabil, ker se je želel izogniti morebitnim protestom proti vojni v Gazi. Nasprotniki te poteze menijo, da je na ta način izenačil Izrael z Rusijo in Belorusijo, katerih predstavniki zaradi vojne v Ukrajini prav tako niso bili povabljeni na letošnjo slovesnost.

Vojn se je v svojem govoru na slovesnosti dotaknil tudi župan Nagasakija. "Ker ruski invaziji na Ukrajino ni videti konca in ker se bojimo stopnjevanja oboroženih spopadov na Bližnjem vzhodu, bi se lahko izgubile pomembne norme, ki so se ohranile. Soočamo se s kritičnim položajem," je dejal, pri čemer se je izognil izrecni omembi Izraela. 9. avgusta 1945 so ZDA na Nagasaki odvrgle atomsko bombo Fat Man ali Debelinko s plutonijevo sredico. Druga in doslej zadnja uporaba jedrskega orožja v vojni je pred 79 leti takoj terjala okoli 40.000 življenj, skupno pa naj bi jih posledice zahtevale 70.000. Tri dni prej so ZDA na okoli 300 kilometrov oddaljeno Hirošimo odvrgle atomsko bombo iz obogatenega urana Little Boy ali Deček.

Uničena japonska mesta po atomskem napadu FOTO: AP