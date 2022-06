Osemletnik pomotoma ustrelil s pištolo in ubil dojenčka

Dečkov oče, ki je imel pištolo shranjeno v motelski omari, je odšel ven in otroke pustil same. "Fant je našel pištolo, z njo pomotoma ustrelil in pri tem ubil dojenčico, ranil pa je tudi malčico," je dejal šerif v okrožju Chip Simmons. Ustreljeni deklici sta bili otroka očetove partnerice.

Ranjena malčica bo najverjetneje okrevala, je še dodal Simmons.