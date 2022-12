Osem vplivnežev, ki so z delniško goljufijo pridobili skoraj 100 milijonov evrov

Medtem ko so bili njihovi oboževalci ogoljufani, so obtoženi na spletu prikazovali svoj ekstravagantni življenjski slog, med drugim so pozirali na fotografijah z luksuznimi avtomobili, trdijo oblasti.

Ta postopek se sicer imenuje črpanje in odmetavanje (ang. pump and dump ). Organi so navedli, da so zvestim privržencem skupine od januarja 2020 podajali stalno količino napačnih informacij, kar je povzročilo goljufive dobičke v višini približno 100 milijonov dolarjev.

Po obtožbah ameriške Komisije za vrednostne papirje in borzo so delnice redno prodajali, ne da bi razkrili svoje načrte, ko se je njihova cena zvišala.

Sedem od njih je bilo obtoženih goljufije z vrednostnimi papirji, poleg njihovih imen in držav prebivališča pa so bila razkrita tudi njihova imena na Twitterju: Perry Matlock (@PJ_Matlock) in Edward Constantin (@MrZackMorris) iz Teksasa, Thomas Cooperman (@ohheytommy) in Gary Deel (@notoriousalerts) iz Kalifornije, Mitchell Hennessey (@Hugh_Henne) iz New Jerseyja, Stefan Hrvatin (@LadeBackk) s Floride in John Rybarczyk (@Ultra_Calls) iz Teksasa.

Moški so v tvitih redno spodbujali člane Goblinove tolpe k nakupu delnic in sledilce pozivali, naj jih kontaktirajo, da lahko pridobijo dnevne plane prek sporočil SMS.

Večina računov je sicer še vedno na spletu in so tvitali še pred tremi ali štirimi dnevi.

Pri shemi sodeloval tudi prek podkasta

Eden od moških, Daniel Knight iz Teksasa, je bil obtožen pomoči pri domnevni shemi tudi prek podkasta, ki ga je soustvarjal in uporabljal za promocijo številnih drugih moških kot strokovnih trgovcev. Z njimi naj bi tudi usklajeno trgoval in se od tega redno okoriščal.

Vsakemu od njih grozi do 25 let zapora zaradi konspiracije za goljufijo z vrednostnimi papirji. Če bo obsojen zaradi vpletenosti v nezakonite denarne transakcije, Constantinu grozi tudi največ 10 let zapora.