Tujina

80 let Združenih narodov, a razlogov za praznovanje ni veliko

New York, 22. 09. 2025 20.01 | Posodobljeno pred 3 minutami

Avtor
Tadeja Lampret
Okoli 150 svetovnih voditeljev, med njimi tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, bo v newyorški palači Združenih narodov iskalo rešitve za nakopičene težave in konflikte. Pred začetkom jubilejnega 80. zasedanja Generalne skupščine je v središču pozornosti vojna v Gazi in s tem povezana nova priznanja Palestine.

Ob 80. obletnici delovanja Združenih narodov (ZN) razlogov za praznovanje ni veliko. Organizacija je v hudih finančnih težavah, krize po svetu se kopičijo, pri nekaterih pomembnih vprašanjih – denimo priznanju Palestine – tudi med zavezniki ni enotnosti.

"Priznavamo legitimna in dolgotrajna prizadevanja palestinskega ljudstva, da dobi svojo lastno državo," pravi avstralski premier Anthony Albanese. "Da bomo jasni: priznanje in rešitev dveh držav ni nagrada za Hamas, saj pomeni, da Hamas ne more imeti prihodnosti. Da ne bo imel vloge v palestinski vladi," pa dodaja premier Velike Britanije Keir Starmer.

Avstralija, Velika Britanija, Kanada in Portugalska so tako včeraj priznale Palestino, kmalu naj bi se jim pridružile še nekatere druge države, med njimi Francija.

"Slovenija je to naredila že kar nekaj časa nazaj in jaz druge prihodnosti za Palestino ne vidim, kot da bo samostojna država in da je rešitev dveh držav edina možna," meni tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Izrael in tudi njegova največja zaveznica ZDA priznanju Palestine nasprotujejo, saj pravijo, da bi to ogrožalo obstoj Izraela, da otežuje prizadevanja za premirje in nagrajuje Hamas. "S priznanjem dajete veliko nagrado terorizmu. In za vas imam še eno sporočilo: to se ne bo zgodilo. Zahodno od reke Jordan ne bo palestinske države," zatrjuje izraelski premier Benjamin Netanjahu.

O soobstoju Izraela in Palestine bodo v New Yorku govorili tudi na konferenci o rešitvi dveh držav, toda vse bolj se odpira vprašanje – ali je to sploh še realna možnost?

"Recimo, da upanje umre zadnje. Še vedno verjamem, da je dovolj zrelih politikov na tem svetu, da bodo znali ustaviti genocid," poudarja Pirc Musarjeva.

Slovenska predsednica bo sicer zbrane na generalni skupščini nagovorila jutri.

"Zelo težko gledam, da lakota postaja orožje, da so glavne žrtve ženske in otroci. Kam smo kot človeštvo zašli, to se praktično sprašujem vsak dan in se bom seveda tudi v svojem govoru," dodaja.

Jutri bo tudi zagotovo najbolj pričakovan nastop, to bo govor ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je ZDA umaknil iz nekaterih mednarodnih organizacij ter sklestil financiranje ZN. Premier Netanjahu bo svetovne voditelje nagovoril v petek. Palestinski predsednik Mahmud Abas pa le preko video povezave, saj mu je Amerika zavrnila vizum za vstop v državo.

Združeni narodi Generalna skupščina zasedanje Nataša Pirc Musar Gaza
