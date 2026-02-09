80-letni Italijan zanika vpletenost v streljanje na civiliste v Sarajevu

T. i. vikend ostrostrelci, med katerimi naj bi bili predvsem skrajno desni orožarski fanatiki, so se po do zdaj zbranih pričevanjih zbirali v Trstu, nato pa so jih organizirano vozili v hribovita območja okoli Sarajeva. Tam so ob plačilu visokih zneskov bosanskim Srbom lahko streljali na civiliste v obleganem mestu. Obstajal pa naj bi celo cenik. Otroci naj bi bili najdražja tarča, sledili so moški, nato ženske, starejše pa naj bi bilo mogoče ubiti zastonj. Tožilstvo v Milanu je preiskavo o vikend ostrostrelcih začelo novembra lani, danes pa so zaslišali 80-letnega nekdanjega voznika tovornjaka.

Zaslišanje prvemu osumljencu FOTO: Profimedia

"Moja stranka je odgovorila na vprašanja tožilcev," je po zaslišanju novinarjem pojasnil njegov odvetnik. "Znova je poudarila, da ni vpletena v te dogodke, in upa, da bo sodstvo ne glede na medijski pomp preverilo in potrdilo njeno popolno nedolžnost," je dodal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa. Moški, ki velja za skrajnega desničarja, je za lokalne medije povedal, da je bil sicer v Bosni, vendar izključno službeno. "Nič ni res," je poudaril. Dejal je še, da so nekatere priče pretiravale, ko so govorile o njegovih izjavah. V prihodnjih dneh bo tožilstvo v Milanu zaslišalo še priče, med njimi tudi osebo, ki naj bi slišala osumljenca, kako se hvali, da je sodeloval v "pravem lovu na ljudi" v Sarajevu.

Obleganje Sarajeva FOTO: AP