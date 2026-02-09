Naslovnica
Tujina

80-letni Italijan zanika vpletenost v streljanje na civiliste v Sarajevu

Milano, 09. 02. 2026 16.00 pred 5 dnevi 2 min branja 20

Avtor:
L.M. STA
Zaslišanje prvemu osumljencu

Tožilstvo v Milanu je v zvezi s preiskavo o t. i. vikend ostrostrelcih iz Italije med obleganjem Sarajeva danes zaslišalo 80-letnega Italijana. Nekdanji voznik tovornjaka iz okolice Pordenoneja v Furlaniji-Julijski krajini, ki je osumljen umora, je po besedah njegovega odvetnika na zaslišanju ponovil, da ni sodeloval na t. i. sarajevskem safariju.

T. i. vikend ostrostrelci, med katerimi naj bi bili predvsem skrajno desni orožarski fanatiki, so se po do zdaj zbranih pričevanjih zbirali v Trstu, nato pa so jih organizirano vozili v hribovita območja okoli Sarajeva. Tam so ob plačilu visokih zneskov bosanskim Srbom lahko streljali na civiliste v obleganem mestu. Obstajal pa naj bi celo cenik. Otroci naj bi bili najdražja tarča, sledili so moški, nato ženske, starejše pa naj bi bilo mogoče ubiti zastonj.

Tožilstvo v Milanu je preiskavo o vikend ostrostrelcih začelo novembra lani, danes pa so zaslišali 80-letnega nekdanjega voznika tovornjaka.

Zaslišanje prvemu osumljencu
Zaslišanje prvemu osumljencu
FOTO: Profimedia

"Moja stranka je odgovorila na vprašanja tožilcev," je po zaslišanju novinarjem pojasnil njegov odvetnik. "Znova je poudarila, da ni vpletena v te dogodke, in upa, da bo sodstvo ne glede na medijski pomp preverilo in potrdilo njeno popolno nedolžnost," je dodal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Moški, ki velja za skrajnega desničarja, je za lokalne medije povedal, da je bil sicer v Bosni, vendar izključno službeno. "Nič ni res," je poudaril. Dejal je še, da so nekatere priče pretiravale, ko so govorile o njegovih izjavah.

V prihodnjih dneh bo tožilstvo v Milanu zaslišalo še priče, med njimi tudi osebo, ki naj bi slišala osumljenca, kako se hvali, da je sodeloval v "pravem lovu na ljudi" v Sarajevu.

Obleganje Sarajeva
Obleganje Sarajeva
FOTO: AP

Med domnevnimi vojnimi turisti so omenjeni Američani, Kanadčani, Rusi in Italijani. Med slednjimi italijanski mediji poleg voznika tovornjaka omenjajo še dva človeka iz Furlanije-Julijske krajine, po eno osebo iz Torina in Milana ter še najmanj pet ljudi, ki so jih že v času vojne v BiH prijavili tajnim službam.

Primer, o katerem je julija prvi poročal italijanski časnik Il Giornale, vodi tožilec Alessandro Gobbis, zaradi suma umora iz posebno krutih in podlih nagibov. Obtožbe so za zdaj vložili proti neznanim osebam na podlagi prijave novinarja in pisatelja Ezija Gavazzenija. Pisatelj se v prijavi sklicuje tudi na dokumentarec Sarajevo safari iz leta 2022 slovenskega režiserja Mirana Zupaniča.

vikend ostrostrelci Sarajevo safari Italjan sodišče
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Thordor
10. 02. 2026 13.22
Sarajevo"SAFARI" dokumentarec......se je dogajalo in se še
Odgovori
+0
1 1
MladInPerspektiven
10. 02. 2026 12.20
No imamo primer gospodarstvenika na Hrvaškem, ki je zelo dobro skrbel za zaposlenega,pravi GOSPODARSTVENIK zato levičarji mir. Kaj bi radi več dal mu je stanovanje, hrano, vodo .... kot večina podjetij. Podobno je bilo v Sloveniji v gradbenih firmah če se ne morim v tisti firmi, ki predeluje ribe... A bi radi da takšna podjetja preselijo sedež drugam?
Odgovori
-1
0 1
MladInPerspektiven
10. 02. 2026 12.20
Napača se opravičujem
Odgovori
-1
0 1
akola
10. 02. 2026 11.23
Mimo "skrajnih desničarjev" pa ne morete. Bolano.
Odgovori
+4
5 1
plejadanka
10. 02. 2026 10.01
Oh najbrz ni streljal.Zalotili so ga z marelo v eni in s stativom za kamero v drugi roki....kot volkodlaka😎
Odgovori
+1
2 1
Jožajoža
10. 02. 2026 08.40
Taki skrajni desničarji so
Odgovori
-1
2 3
Jožajoža
10. 02. 2026 08.40
Jasno,da bo zanikal.
Odgovori
+1
3 2
patogen
09. 02. 2026 20.16
Na koncu za Sarajevsko obleganje krivi Italijani in niti eden od tistih, ki so iz okoliških hribov nažigali po mestu. Niti eden obsojen namreč.
Odgovori
+3
4 1
MladInPerspektiven
10. 02. 2026 09.25
@patogen - Slovenija je prva država, ki bi morala reči bobu BOB in povedati REALNO SRBIJA in Beograd sta glavna krivca za VOJNO nato pa ostale države zakaj ne upajo vprašaj kot prvo Janeza Janšo in ostalo ekipo s ČIM jih drži Srbija v šahu? Ve se kdo je financiral od kje so prihajale paravojaške formacije, kdo je OBOROŽEVAL te formacije in podobno ZAKAJ si že 35 l
Odgovori
-1
2 3
MladInPerspektiven
10. 02. 2026 09.26
LAŽEMO oziroma nam mladim LAŽEJO
Odgovori
-1
1 2
Luigi Taveri II.
09. 02. 2026 17.42
Tudi obžaluje , da se je družil z nepravimi ?
Odgovori
+2
3 1
3320.
09. 02. 2026 16.48
To se itak ni nikol zgodilo, zgodbice za MSM ovce
Odgovori
-8
3 11
visoki
09. 02. 2026 17.01
vučić je samo bil bčlagajnik
Odgovori
+3
5 2
jablan
09. 02. 2026 18.23
a si bil zraven
Odgovori
-3
1 4
plejadanka
09. 02. 2026 20.21
Margetic ima dokaze
Odgovori
+2
3 1
MladInPerspektiven
10. 02. 2026 09.27
@3320 niso to zgodbice najbrž si še ti bil med njimi zato gmah
Odgovori
+1
2 1
osservatore
09. 02. 2026 16.41
"80-letni Italijan zanika vpletenost v streljanje na civiliste v Sarajevu". Ja, a je kdo pričakoval, da bo potrdil vpletenost?
Odgovori
+12
13 1
Kranjski domoljub
09. 02. 2026 16.05
So se srbski in italjanski fašisti dobival na feštah v okolici sarajeva. Oba bolna naroda.
Odgovori
+4
10 6
Rudar
09. 02. 2026 17.51
Odvisno s kom jih primerjaš. Obstajajo bistveno bolj bolani narodi.
Odgovori
-1
2 3
jablan
09. 02. 2026 18.24
narodov ni bolanih bolani so samo posamezniki in ostali ki padajo na politične in verske fore
Odgovori
+10
10 0
