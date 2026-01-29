Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

80-letni loterijski dobitnik pomagal zgraditi imperij ponarejenih zdravil

London, 29. 01. 2026 18.49 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
Ti.Š.
John Eric Spiby

John Eric Spiby, 80-letni loterijski srečnež, je eden od štirih moških, ki jih je britansko sodišče spoznalo za krive vodenja kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s proizvodnjo in preprodajo ponarejenih zdravil. Samo zadnje nezakonite aktivnosti bi tolpi lahko prinesle več kot 240 milijonov evrov dobička.

80-letni John Eric Spiby iz angleškega mesta Wigan je eden od štirih zaprtih preprodajalcev ponarejenih zdravil, je po poročanju Guardiana sporočilo britansko sodišče. 

Leta 2010 je na britanski nacionalni loteriji zadel 2,4 milijona funtov (dobra dva milijona evrov), dobiček pa nato očitno investiral v kriminalne posle. Pomagal je zgraditi večmilijonski imperij, ki je vključeval skorajda industrijsko proizvodnjo ponarejenih zdravil, navaja sodišče v Boltonu. 80-letnik je bil vodja poslov, ki bi združbi prinesli neverjetnih 288 milijonov funtov (preračunano več kot 241 milijonov evrov) dobička. Sedež operacije je bil na njegovem "mirnem, podeželskem domu blizu Wigana", piše britanski časnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spiby je na sojenju zanikal kakršnokoli sodelovanje v nezakonitih aktivnosti, a ga je porota vseeno spoznala za krivega sodelovanja pri proizvodnji in dobavi nedovoljenih snovi oziroma drog. Prav tako je kriv posedovanja strelnega orožja, streliva in oviranja pravosodnega postopka. Izrekli so mu skupno kazen 16 let in pol zapora.

Z nečednimi posli se je očitno ukvarjal že prej, v še večjem obsegu pa nadaljeval tudi po tem, ko se mu je nasmehnila loterijska sreča. "Kljub dobitku na loteriji ste še naprej živeli kriminalno življenje, čeprav bi se lahko upokojili," je izpostavil sodnik, obseg nezakonitih aktivnosti pa opisal kot "največjo proizvodnjo drog te vrste, kar jih je policija kadarkoli odkrila".

Da so regijo dobesedno preplavili s ponarejenimi zdravili, je bilo še slišati na sodišču. Proizvajali naj bi anksiolitik diazepam, znan tudi kot Valium, ki se uporablja za pomirjanje, zdravljenje tesnobe, mišičnih krčev, epileptičnih napadov in odtegnitvenih simptomih pri opustitvi uživanja alkohola. "Zagotovil je prostore, pomagal pri njihovi prilagoditvi ter nakupu strojev za proizvodnjo tablet v vrednosti več tisoč funtov," so mu očitali.

'Elon in Jeff naj se nas pazita'

V kriminalne posle pa je očitno vpeljal tudi danes 37-letnega sina Johna Colina Spibyja. Poleg njiju sta se za zapahi znašla še 35-letni Callum Dorian in 45-letni Lee Drury. "So del organizirane kriminalne združbe, ki je proizvajala droge in dobavljala strelno orožje," je navedla britanska policija. Na sojenju je bilo tudi slišati, kako se je 80-letnik v skupinskem klepetu na družbenem omrežju pohvalil, da bi se jih morala paziti sam Elon Musk in Jeff Bezos. Po mnenju tožilke Emme Clarke so bile njihove aktivnosti namreč več kot dobičkonosne – s tabletami bi lahko na črnem trgu zaslužili milijone.

Adam Kent, odvetnik 80-letnika, je sicer dejal, da za vsem skupaj stoji Dorian. "Bil je glavna oseba te operacije, organizator, vodja orekstra in režiser," je slikovito opisal. Vpletenost njegovega klienta v trgovino z orožjem pa zanikal, češ, da revolverji, ki so jih preiskovalci našli na njegovem domu, izvirajo še iz časa prve svetovne vojne.

John Eric Spiby ponarejena zdravila sojenje loterija droge

Se Putin res strinja z začasno prekinitvijo zračnih napadov?

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ZIPPO
29. 01. 2026 19.58
Hahahaha loterijska sreča mu ni bila dovolj pohlepnemu starčku!!!Zdaj pa na stara leta sedi v kehi 🤦🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Buča hokaido
29. 01. 2026 19.40
Zakaj je naša največja farma firma tako uspešna? Na črnem trgu preko "posrednikov" prodajajo zdravila, "dilerji" pa naprej "strankam". Splošno znano.
Odgovori
0 0
JanezNovak13
29. 01. 2026 19.20
Zato, ker niso naredili preračuna pokojnin. Bravo naši. Za 3,06 EUR je šla gor. Še za burek ni.
Odgovori
+4
4 0
špaget
29. 01. 2026 19.18
2 milijona in pol obrnil v 280 milijonov, ta tip je bolj sposoben kot celotna NLB
Odgovori
+4
4 0
Eksiflajs96
29. 01. 2026 19.14
To je biznismen😆
Odgovori
+3
3 0
Slavko BabIč
29. 01. 2026 19.14
Super, tržna niša...
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Zvezdnik pri 57 letih osmič očka
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
cekin
Portal
Lov na popuste: se res splača?
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
moskisvet
Portal
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
dominvrt
Portal
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506