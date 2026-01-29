80-letni loterijski dobitnik pomagal zgraditi imperij ponarejenih zdravil

80-letni John Eric Spiby iz angleškega mesta Wigan je eden od štirih zaprtih preprodajalcev ponarejenih zdravil, je po poročanju Guardiana sporočilo britansko sodišče. Leta 2010 je na britanski nacionalni loteriji zadel 2,4 milijona funtov (dobra dva milijona evrov), dobiček pa nato očitno investiral v kriminalne posle. Pomagal je zgraditi večmilijonski imperij, ki je vključeval skorajda industrijsko proizvodnjo ponarejenih zdravil, navaja sodišče v Boltonu. 80-letnik je bil vodja poslov, ki bi združbi prinesli neverjetnih 288 milijonov funtov (preračunano več kot 241 milijonov evrov) dobička. Sedež operacije je bil na njegovem "mirnem, podeželskem domu blizu Wigana", piše britanski časnik.

Spiby je na sojenju zanikal kakršnokoli sodelovanje v nezakonitih aktivnosti, a ga je porota vseeno spoznala za krivega sodelovanja pri proizvodnji in dobavi nedovoljenih snovi oziroma drog. Prav tako je kriv posedovanja strelnega orožja, streliva in oviranja pravosodnega postopka. Izrekli so mu skupno kazen 16 let in pol zapora. Z nečednimi posli se je očitno ukvarjal že prej, v še večjem obsegu pa nadaljeval tudi po tem, ko se mu je nasmehnila loterijska sreča. "Kljub dobitku na loteriji ste še naprej živeli kriminalno življenje, čeprav bi se lahko upokojili," je izpostavil sodnik, obseg nezakonitih aktivnosti pa opisal kot "največjo proizvodnjo drog te vrste, kar jih je policija kadarkoli odkrila". Da so regijo dobesedno preplavili s ponarejenimi zdravili, je bilo še slišati na sodišču. Proizvajali naj bi anksiolitik diazepam, znan tudi kot Valium, ki se uporablja za pomirjanje, zdravljenje tesnobe, mišičnih krčev, epileptičnih napadov in odtegnitvenih simptomih pri opustitvi uživanja alkohola. "Zagotovil je prostore, pomagal pri njihovi prilagoditvi ter nakupu strojev za proizvodnjo tablet v vrednosti več tisoč funtov," so mu očitali.

