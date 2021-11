80-letni Slavko bo lahko obdržal konje: So najina družina

Vse višji življenjski stroški in cene pravzaprav vsega, kar je treba kupiti, so starejši par potisnili na finančni rob. Prepričana sta bila, da se bosta morala odpovedati konjem. "Rekel sem, da mi bodo morali dati injekcijo za pomiritev ali pa me enostavno ne bo tukaj na dan, ko jih bodo odpeljali," je za hrvaški RTL dejal Slavko, ki je svojega prvega konja pravzaprav kupil šele pred desetletjem. Šele pri sedemdesetih je namreč premagal strah pred temi živalmi, ki se je vanj zasejal, ko je bil še otrok. Potem pa sta se s soprogo zaljubila v konje in njihovo število se je večalo.

A v zadnjem času jima je postalo jasno, da nimata več dovolj denarja, da bi lahko za konje kupila hrano. Prodaja je bila zato zadnji izhod v sili, cilj pa je bil konjem, vajenim stika z ljudmi, vsaj najti topel dom.

Na koncu bodo konji ostali, javilo se je namreč več donatorjev, ki bodo pomagali pri nakupu hrane za živali, par pa upa, da se bo po zaslugi velikodušnih ljudi nabralo še nekaj sredstev. Pa ne le denarnih. "Nek gospod bo poslal 40 bal sena. Ko to slišite, preprosto ne morete verjeti. Neka gospa pa mi je rekla, da se bo odpovedala kavi in čokoladi ter denar namenila za moje konje," pravi Slavko, ki je pozitivno presenečen nad dobroto ljudi. Oglasili so se namreč donatorji iz ZDA, Irske, Avstrije, Nemčije ...

Presrečna je tudi njegova soproga Eržebet: "Konji nama res veliko pomenijo. So kot družina. Z njimi ravnava kot z ljudmi, ker kar koli jim rečem, me vedno poslušajo."