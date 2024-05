800 protestnikov poskušalo vdreti v Teslino tovarno

Na posnetkih, ki so se razširili po spletu, je videti, kako velika skupina ljudi z modrimi kapami in maskami teče proti tovarni, med tem pa jih želijo policisti ustaviti s pomočjo solzivca. Več protestnikov pa so tudi pridržali.

"Zakaj policija tako zlahka pusti mimo levičarske protestnike," je izvršni direktor Tesle Elon Musk zapisal na svoji družbeni platformi X in dodal, da protestnikom v proizvodnjo ni uspelo prodreti.

Policija je potrdila, da so protestniki poskušali vstopiti v prostore tovarne, vendar so jih zaustavili, pri čemer so več ljudi pridržali, poročali pa so tudi o nekaj poškodbah. Nekaj protestnikov je s pirotehničnimi sredstvi in barvo poškodovalo nekaj novih avtomobilov v bližnjem skladišču, je povedal tiskovni predstavnik policije Mario Heinemann. "Varujemo svobodo zbiranja," je dejal, "vendar smo odgovorni tudi za javni red in varnost. To pomeni, da bomo po potrebi tudi posredovali."

Tesla je nekaj dni pred protestom sporočila, da bo v petek za en dan zaprla tovarno, razloga za to pa ni navedla.