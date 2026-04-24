Tujina

800.000 evrov odškodnin, a nihče kazensko odgovoren

Novi Sad, 24. 04. 2026 09.47 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
L.M.
Obletnica tragedije v Novem Sadu

Srbija in njeno državno podjetje Infrastruktura železnice Srbije morata štirim članom družin umrlih v padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu izplačati skupno 93 milijonov dinarjev (okoli 800.000 evrov) odškodnin, je v četrtek razsodilo sodišče v Novem Sadu. Kazensko sicer za nesrečo doslej ni odgovarjal še nihče.

Infrastruktura železnice Srbije in država morata poleg odškodnin zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnje osebe plačati tudi sodne stroške. Sodba še ni pravnomočna, nanjo se je mogoče pritožiti, so povzeli srbski mediji.

Ob padcu nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra 2024 je umrlo 16 ljudi, ena oseba pa je bila hudo poškodovana in je ostala trajno invalidna.

Tragedija na železniški postaji v Novem Sadu
Tragedija na železniški postaji v Novem Sadu
FOTO: Profimedia

Sodišče je svojcem umrlih zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnje osebe pred tem dosodilo že za več sto tisoč evrov odškodnin.

Višje javno tožilstvo v Novem Sadu je zaradi zrušenja nadstreška vložilo obtožnico proti 13 osumljencem, med katerimi sta nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja direktorica Infrastrukture železnice Srbije Jelena Tanasković. Višje sodišče je odločilo, da se postopek proti šestim osebam, med njimi tudi proti Vesiću in Tanaskovićevi, ustavi, za sedem oseb je obtožnico potrdilo. Tožilstvo se je na odločitev pritožilo.

Novi Sad odškodnine Srbija tragedija

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Heprk
24. 04. 2026 10.54
isto kot pri nam. nikoli noben kaznovan niti odgovoren
GJ19
24. 04. 2026 10.48
Nikjer na balkanu noben za nič ne odgovarja. Stalnica.
Justice4all
24. 04. 2026 10.26
Kdo bo pa kazensko odgovoren v Slo pri dugem tiru in Turški tožbi za 300 M?? Kdo je kazensko odgovarjal za nakup na Litijski,pa za vetrnice????
Heprk
24. 04. 2026 10.54
noben kot vedno
