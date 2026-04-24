800.000 evrov odškodnin, a nihče kazensko odgovoren

Infrastruktura železnice Srbije in država morata poleg odškodnin zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnje osebe plačati tudi sodne stroške. Sodba še ni pravnomočna, nanjo se je mogoče pritožiti, so povzeli srbski mediji.

Ob padcu nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra 2024 je umrlo 16 ljudi, ena oseba pa je bila hudo poškodovana in je ostala trajno invalidna.