81-letna babica grafitarka: vedno pripravljena na akcijo in novi grafit

Neverjetno babico vaščani poznajo predvsem zaradi enega talenta. Ne, to ni peka piškotov ali kaj podobnega, 81-letna Inge je namreč vaška grafitarka. Po vasi se sprehaja z nakupovalnim vozičkom, polnim sprejev in urgira takoj, ko opazi kaj zanjo zelo grdega ali sivega, kar kazi podobo vasi. V zadnjem času so to predvsem elektro omarice, ki jih je že skoraj vse uredila po svoje.