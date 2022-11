81-letni Japonec v vodo potisnil invalidno ženo, ker se je 'naveličal skrbeti zanjo'

Zakonca sta sicer živela sama, mož pa je policiji povedal, da je za svojo invalidno ženo skrbel več kot 40 let.

V petek je policijska postaja Oiso prefekture Kanagava sporočila, da je bil Fudživara dan po dogodku aretiran in priprt zaradi suma umora.

3. novembra je oseba okoli 19. ure poklicala policijo, ker je videla truplo, ki je plavalo v vodi, je poročal časopis Mainiči. Reševalne službe so truplo potegnile iz vode, žensko pa so identificirali kot ženo Teruko.

Lokalni mediji so poročali, da je Fudživara kmalu zatem sinu priznal svoj zločin, ta pa je obvestil lokalno policijo. "Oče pravi, da je mamo porinil v morje," je sin povedal policiji.

Policija v mestu Oiso v japonski prefekturi Kanagava je sporočila, da je 81-letni Hiroši Fudživara priznal krivdo. Policiji je povedal, da je 3. novembra okoli 17.30 po lokalnem času svojo ženo, 79-letno Teruko , priklenjeno na invalidski voziček, odpeljal na pomol v Oisu in jo potisnil v vodo, poroča The Guardian.

Vlado obtožili, da zanemarja zlorabe starostnikov

Po nesreči so uporabniki družbenih medijev na Japonskem vlado obtožili, da zanemarja zlorabe, s katerimi se soočajo starejši državljani v državi. Na Japonskem je sicer od okvirno 126 milijonov prebivalcev več kot četrtina ljudi stara 65 let in več.

South China Morning Post je poročal, da je raziskava japonskega ministrstva za zdravje in blaginjo pokazala, da so leta 2020 zabeležili kar 17.281 primerov fizičnega nasilja družinskih članov starejših oseb, zaradi česar je umrlo tudi 25 ljudi.