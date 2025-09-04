Svetli način
Tujina

82-letni bolgarski kajtar na valovih odmisli, koliko je star

Varna, 04. 09. 2025 06.16 | Posodobljeno pred eno minuto

Denis Ćulum
Počutim se kot Jezus Kristus, ko hodi po vodi, pravi 82-letni bolgarski kajtar. Sicer profesor matematike je pionir vodnih športov na deski v Bolgariji, ki jo na vzhodu obliva Črno morje. Deskanje mu daje energijo, med jezdenjem na valovih pozabi, koliko je star. Ena največjih napak pri mladini je, da se ne loti športa, ki bi lahko postal njihova življenjska strast, poudarja starosta kajtanja.

Bolgarija kajtar kajtanje
