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82-metrska Putinova 'plavajoča palača' z gibčno Kabajevo na krovu

Moskva, 30. 06. 2026 15.44 pred 28 minutami 1 min branja 8

Avtor:
A.K.
Putinova superjahta Graceful

Razkošna superjahta Graceful Vladimirja Putina, ki naj bi bila njegovo ljubezensko gnezdo, pluje proti Veliki Britaniji. 82 metrov dolgo plavajočo palačo uporablja Putinova 43-letna gibčna partnerica Alina Kabajeva. Ta je namreč nekdanja gimnastičarka in mati njegovih dveh mladoletnih sinov.

Plovilo naj bi se nahajalo v Skagerraku, med Dansko, Norveško in Švedsko, ter plulo proti Severnemu morju. Superjahta Graceful, uradno preimenovana v Kosatka, je 82 metrov dolgo luksuzno plovilo, katerega vrednost ocenjujejo na več kot 100 milijonov evrov, poroča Net.hr.

Na njej je prostora za od 12 do 14 gostov v šestih razkošnih kabinah, za udobje pa skrbi od 24 do 25 članov posadke. Jahta ima notranji bazen velikosti 15 krat 3 metre, ki se z dvigom dna spremeni v plesni podij, poleg tega pa še heliport in telovadnico. Notranjost je opremljena z dragocenim marmorjem in pozlačenimi detajli. Jahto spremljajo ruske vojne ladje.

Putin in njegove ženske
Putin in njegove ženske
FOTO: AP

Po podatkih spletne strani MarineTraffic.com je plovilo v ponedeljek plulo ob severni obali Danske. Po poročanju danske radiotelevizije jahto od nedelje zjutraj spremljata dve ruski vojni ladji, izmenično pa tudi danska mornarica in nemška obalna straža.

jahta putin

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KOMENTARJI8

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marjanovic.drazen
30. 06. 2026 16.19
Od kje predsedniku države 82 milijonov za jahto?
Odgovori
+1
1 0
Artechh
30. 06. 2026 16.17
Ima okus, kot za dekor kot za zenske
Odgovori
-1
0 1
Stojadina-sportiva
30. 06. 2026 16.17
Bezos ima 127 metersko, pa še kak zahodni oligarh ima sigurno daljšo in bolj razkošno...pa se jih nič ne brije po cajtngih pa to...
Odgovori
0 0
Slash
30. 06. 2026 16.10
Kako šovinistični naslov !
Odgovori
+0
1 1
Kukulkan
30. 06. 2026 16.09
To Vladimir nabavil na kredit ali šparal od predsedniške plače?
Odgovori
+4
4 0
Zmaga Ukrajini
30. 06. 2026 16.07
Upam, da jo naši hitro zasežejo, ... pa četudi jo je prepisal na staro mamo. Sicer je pa tole ena grših jaht, kar jih je videti - že zdavnaj zastarela oprema za najbogatejšega zemljana.
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+0
3 3
Alfaa
30. 06. 2026 16.06
Vprašanje,če jo bo še kdaj uporabljal,ker ta jahta žal nima bunkerja.
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+1
4 3
Fourty Six
30. 06. 2026 15.56
Bravo, Vladimir.
Odgovori
-2
5 7
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