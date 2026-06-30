82-metrska Putinova 'plavajoča palača' z gibčno Kabajevo na krovu

Plovilo naj bi se nahajalo v Skagerraku, med Dansko, Norveško in Švedsko, ter plulo proti Severnemu morju. Superjahta Graceful, uradno preimenovana v Kosatka, je 82 metrov dolgo luksuzno plovilo, katerega vrednost ocenjujejo na več kot 100 milijonov evrov, poroča Net.hr.
Na njej je prostora za od 12 do 14 gostov v šestih razkošnih kabinah, za udobje pa skrbi od 24 do 25 članov posadke. Jahta ima notranji bazen velikosti 15 krat 3 metre, ki se z dvigom dna spremeni v plesni podij, poleg tega pa še heliport in telovadnico. Notranjost je opremljena z dragocenim marmorjem in pozlačenimi detajli. Jahto spremljajo ruske vojne ladje.
Po podatkih spletne strani MarineTraffic.com je plovilo v ponedeljek plulo ob severni obali Danske. Po poročanju danske radiotelevizije jahto od nedelje zjutraj spremljata dve ruski vojni ladji, izmenično pa tudi danska mornarica in nemška obalna straža.
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