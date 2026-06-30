82-metrska Putinova 'plavajoča palača' z gibčno Kabajevo na krovu

Plovilo naj bi se nahajalo v Skagerraku, med Dansko, Norveško in Švedsko, ter plulo proti Severnemu morju. Superjahta Graceful, uradno preimenovana v Kosatka, je 82 metrov dolgo luksuzno plovilo, katerega vrednost ocenjujejo na več kot 100 milijonov evrov, poroča Net.hr.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Putinova superjahta Graceful Profimedia

Putinova superjahta Graceful Profimedia

Putinova superjahta Graceful Profimedia

Putinova superjahta Graceful Profimedia

Putinova superjahta Graceful Profimedia

Putinova superjahta Graceful Profimedia

Putinova superjahta Graceful Profimedia

Putinova superjahta Graceful Profimedia















Na njej je prostora za od 12 do 14 gostov v šestih razkošnih kabinah, za udobje pa skrbi od 24 do 25 članov posadke. Jahta ima notranji bazen velikosti 15 krat 3 metre, ki se z dvigom dna spremeni v plesni podij, poleg tega pa še heliport in telovadnico. Notranjost je opremljena z dragocenim marmorjem in pozlačenimi detajli. Jahto spremljajo ruske vojne ladje.

Putin in njegove ženske FOTO: AP