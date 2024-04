'821 kriminalnih združenj z več kot 25.000 člani ogroža Evropsko unijo'

V poročilu so se osredotočili predvsem na najbolj nevarna združenja in njihov način delovanja. Gre za profesionalne in mednarodne organizacije, ki se znajo prilagajati. Posvarili so, da ta združenja ne delujejo v izoliranem svetu kriminala, ampak imajo neposreden vpliv na življenja državljanov EU. Kot primer so med drugim izpostavili mafijsko družino 'Ndrangheta, ki dobiček iz preprodaje drog in orožja med drugim investira v nepremičnine, trgovine ali hotele. To pa je praksa tudi številnih drugih kriminalnih združenj.

Njihov glavni vir dobička je preprodaja drog. Vsako drugo združenje se namreč ukvarja s tem, pretežno preprodajajo kokain, v večjih količinah pa tudi sintetične droge in marihuano. Poleg tega se ukvarjajo še s prevarami, vlomi in krajo ter trgovino z ljudmi, kot je na primer tihotapljenje migrantov.

Po oceni Europola pa največjo grožnjo predstavljajo infiltracije kriminalcev v legalni poslovni svet, pri čemer je njihov cilj prikriti kazniva dejanja ter oprati dobiček. Glede na poročilo 86 odstotkov mrež uporablja legalne poslovne strukture, velika večina se jih ukvarja s korupcijo in nasiljem.