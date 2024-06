821 najbolj nevarnih kriminalnih mrež. S čim se ukvarjajo Slovenci?

Organiziran kriminal je vseprisoten in predstavlja veliko grožnjo za varnost Evropske unije, opozarjajo pri Europolu. A od kod so glavni akterji kriminalnih mrež? To so se spraševali, ko so pripravljali podrobno analizo. Identificirali so 821 najbolj grozečih kriminalnih mrež, kar naj bi okrepilo razumevanje izziva in pomagalo pri pregonu.

Pri Europolu poudarjajo, da boljše razumevanje "kriminalne pokrajine" pomeni lažji pregon storilcev. FOTO: Shutterstock icon-expand

Kriminalne mreže, ki se ukvarjajo z organiziranim kriminalom, to počnejo zaradi dobička, njihove lovke pa sežejo daleč čez meje njihovega "lokalnega sedeža". Evropska "kriminalna pokrajina" je tako zelo kompleksna. Najbolj nevarne kriminalne mreže so zelo fleksibilne, sposobne izkoristiti pravne luknje in kakršne koli razmere obrniti v svoj prid, kar je razvidno iz zadnjih geopolitičnih kriz, med katerimi so se kriminalni posli nadaljevali kot običajno. Prav tako kažejo visoko stopnjo odpornosti na kazenski pregon z uporabo protiukrepov ali koruptivnih praks za vplivanje v pravnih postopkih.

Pri Europolu ugotavljajo, da 86 odstotkov najbolj grozečih kriminalnih mrež uporablja legalne poslovne strukture tako, da se vanje infiltrirajo na visoki ravni ali vzpostavijo svoje. Sektorji, najbolj dovzetni za infiltracijo organiziranega kriminala, so gradbeništvo, gostinstvo in logistika. Polovica izpostavljenih kriminalnih mrež je vpletenih v trgovino z drogami, ostala pomembna področja pa vključujejo goljufije, premoženjska kazniva dejanja, tihotapljenje migrantov in trgovino z ljudmi.

Italijanske mafijske kriminalne mreže so denimo praviloma zgrajene okoli Italijanov, a imajo z dejavnostmi v več kot 45 državah zelo širok doseg v EU (poleg Italije predvsem v državah, kot so Belgija, Nemčija, Nizozemska, Malta, Romunija in Španija) in onstran (v Kolumbiji, Švici in Združenih državah Amerike). Njihove glavne dejavnosti so trgovina z mamili, izsiljevanje, trgovina z odpadki, tobak, trošarinske goljufije in pranje denarja. Romunska homogena omrežja so običajno "specializirana" za premoženjska kazniva dejanja, goljufije na področju DDV ter trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje. Delujejo predvsem v Avstriji, Belgiji, na Češkem, v Franciji, Nemčiji, na Nizozemskem, Švedskem, v Španiji, Švici, Romuniji in Združenem kraljestvu. Poljske homogene mreže so v glavnem dejavne na področju trgovine z drogami in kaznivih dejanj z motornimi vozili. Delujejo predvsem na Češkem, v Nemčiji, na Nizozemskem, Poljskem in Španiji. Kriminalne mreže, ki jih sestavljajo izključno francoski člani, so večinoma aktivne pri preprodaji kokaina in konoplje. Ukvarjajo se tudi z izsiljevanjem in trgovino z ljudmi za spolno izkoriščanje. Delujejo predvsem v Franciji, vendar imajo tudi povezave z več kot 15 drugimi državami, vključno z Belgijo, Nizozemsko, Portugalsko in Španijo v EU, ter celo Združenimi arabski emirati.

Kriminalne mreže, ki jih večinsko sestavljajo ljudje, ki niso člani EU, pa prihajajo predvsem iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Kitajske, Gruzije, Islandije, Nigerije, Srbije, Turčije, Združenega kraljestva in Ukrajine. Homogene ukrajinske kriminalne mreže so večinoma dejavne na področju trgovine z ljudmi in spletne goljufije. Delujejo predvsem na Poljskem in v Ukrajini. Kriminalne mreže s pretežno albanskimi člani se ukvarjajo predvsem s preprodajo kokaina, heroina in konoplje, predvsem v Belgiji, Franciji, Nemčiji, Italiji, na Nizozemskem in v Španiji.