Starejši od svojih profesorjev: 83-letni študent Ante

Študent, ki ne živi v študentskem domu, temveč v domu za upokojence. Ki je starejši tudi od vseh svojih profesorjev. 83-letni Ante, ki je upokojeni arhitekt, končuje študij teologije. Bil je na vseh predavanjih in pravi, da ne ve, kako je pasti na izpitu. Napisal je knjigo, ki je hkrati njegova oporoka in zaključni izpit. Pa je Ante tip študenta, ki marljivo sedi v svoji sobici in se uči, ali namenja čas tudi hobijem in druženju?