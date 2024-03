83-letnik se je po devetih mesecih 'odselil' z letališča

83-letni Arnaldo z italijanskega otoka Sicilija danes živi v Bologni. Lani poleti je ugotovil, da z borno pokojnino ne more več plačevati najemnine. Iskal je rešitve, a nikjer si ni mogel privoščiti doma. Na koncu se je preselil na letališče Marconi. Sprva je, ker ni želel biti vsiljiv, spal zunaj, a ko je prišla zima, se je preselil na letališki terminal. Tam pa je bil, kot se spominja, deležen prave dobrodošlice. Letališko osebje mu je namreč nosilo hrano in kavo, priskrbeli so mu tudi spalno vrečo, poroča Euronews.

Začasno v hotelu, uredili mu bodo dom

In šele po devetih mesecih so mu lokalne oblasti priskočile na pomoč. Medtem ko mu iščejo dom, so ga nastanili v hotel. Lokalne oblasti pravijo, da obžalujejo, da se Arnaldo ni obrnil na lokalne socialne službe. Kot zatrjujejo, so mu takoj, ko so izvedeli za njegov primer, ponudili podporo.