87-letnika, ki je preživel holokavst, spravila ob skoraj tri milijone

Iz obtožnice je moč razbrati, da je Stergova žrtev na spletu spoznala pred šestimi ali sedmimi leti. Do leta 2017 ga je prosila za denar za plačilo svojega odvetnika, da bi ji ta pomagal do denarja, ki naj bi ji pripadal v sklopu neke poravnave. Oblasti pravijo, da takšna poravnava ni nikoli obstajala.

"Obtoženka je brezčutno prežala na starejšega moškega, ki je le iskal družbo, in ga ogoljufala za njegove življenjske prihranke," je ob objavi obtožb dejal Michael J. Driscoll , pomočnik direktorja FBI-jevega terenskega urada v New Yorku, poroča CNN.

Tožilci trdijo, da je v naslednjih petih letih Stergova z lažmi iz žrtve izvlekla ogromno denarja, prejemala naj bi mesečna nakazila, pogosto v znesku kar 50.000 evrov. Lažno naj bi se predstavljala kot bančna uslužbenka, pošiljala lažne račune in ustvarila lažni e-poštni račun, da bi žrtvi zagotovila, da je denar na računu varen oziroma bo poplačan.

Medtem je Stergo denar porabila za nakup hiše v elitnem naselju, čolna in številnih avtomobilov, pa tudi za potovanja, nakup zlatih in srebrnih palic, nakita in dizajnerskih oblačil.

Šele leta 2021 naj bi nato žrtev svojemu sinu zaupala, da je Stergovi dala svoje življenjske prihranke – na podlagi njenih obljub, da mu bo ves denar vrnila. Ko mu je sin povedal, da je bil žrtev prevare, je nehal nakazovati denar. Zaradi prevare je izgubil tudi stanovanje.

Če bo Stergova obsojena, ji grozi do 20 let zapora.

Američani naj bi sicer lani zaradi spletnih romantičnih prevar izgubili okoli 200 milijonov evrov.