88-letnici pri vrtnarjenju zdrsnilo v ribnik, kjer jo je napadel aligator

Truplo ženske so našli v bližini trimetrskega aligatorja, ki so ga ponedeljek ujeli in ubili, so sporočile tamkajšnje oblasti. Soseska Sun City Hilton Head, kjer se je zgodila nesreča, je obsežna skupnost z več kot 16 tisoč starejšimi prebivalci. Na območju je tudi več kot 200 ribnikov in lagun, poroča Daily Mail.

Letos so na Floridi zabeležili še dve smrti žrtev zaradi napada aligatorjev. Prva nesreča se je zgodila 31. maja, ko je 47-letni moški iskal frizbi, truplo so nato našli brez treh udov. Dober mesec in pol kasneje pa je 80-letna ženska padla v ribnik blizu igrišča za golf. Slednja je aligatorja privabila s paničnim čofotanjem, potem ko je zagledala dva aligatorja, ki sta plavala proti njej.

Napadi aligatorjev so sicer redki