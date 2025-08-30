Svetli način
Tujina

89-letnik pomešal sklopko, plin in zavoro: kako dolgo za volan?

Berlin , 30. 08. 2025 09.24 | Posodobljeno pred 1 uro

Melita Stolnik
49

V manjšem mestu na zahodu Nemčije je 89-letnik med vožnjo pomešal stopalke za sklopko, plin in zavoro in povzročil hudo prometno nesrečo. Takšni primeri, ki jih v zadnjem času ni malo, vedno znova sprožajo vprašanje: kako dolgo naj bi starejši državljani lahko sedli za volan brez omejitev. V Nemčiji morajo vozniki med 70. in 80. letom vsaka tri leta opraviti pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja. Od 80. leta naprej pa vsaki dve leti.

nemčija vozniki
KOMENTARJI (49)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Orisei1
30. 08. 2025 10.59
+1
Točno to, ne zdravstveni pregledi kjer mu merijo pritisk in vid ampak test VOŽNJE.
ODGOVORI
1 0
Cenb77
30. 08. 2025 10.51
+2
zdr. pregled ni zadost. opravit je treba oceno sposobnosti in reagiranja v kritičnih situacijah. kaj ti pomaga če dobro vidi hkrati pa ne more odreagirat če pred avto skoči otrok... ta dotični, bi moral že 15 let koristit taxi službo... al pa uber...
ODGOVORI
3 1
Jous
30. 08. 2025 10.53
+0
V Sloveniji po 70 lwtu delajo tudi psihološke teste in teste refleksov!
ODGOVORI
1 1
3rdEyeVision
30. 08. 2025 11.00
Potem to zadevo ne preverjajo dovolj dosledno.
ODGOVORI
0 0
3rdEyeVision
30. 08. 2025 10.51
+1
Psihotesti in testi reakcijske casa bi morali biti po 70 obvezni. Ce mas reflekse k mrtvo truplo pol nimas kaj delat za volanom. Prepocasna voznja prav tako kaznjivo narest. Mas talente k brez razloga vozijo pa AC 90kmh.
ODGOVORI
3 2
galeon
30. 08. 2025 10.55
+1
Ti talent a mogoče veš, da je najmanjša dovoljena hitrost na avtocesti 60 km/h. Ti bi na psihotestih že zdavnaj padel.
ODGOVORI
2 1
sabro4
30. 08. 2025 10.50
+1
Štejem 60+ na gogardih v varnem okolju sem sodelavce 30/35letnimlke šolal, aja vozim avto na zadnji pogon lifetime brez ESP analog total...
ODGOVORI
1 0
Kumul
30. 08. 2025 11.00
Štejem 60+ vozil prednji, zadnji in zdaj AWD pogon. Ne vozim več ponoči, ugotavljam da me jezijo počasni soudeleženci v prometu, kolesarji, kjer jim ni mesto, motoristi, ki mislijo da imajo povsod prednost, pešci, ki želijo, da jim na grobu piše- umrl, ker je imel prednost... vse to zmanjšuje pozornost, reflexe imam slabše kot pred 40 leti, vidim več ne najboljše. Edino kar je boljše je da se jaz TEGA ZAVEDAM za razliko od starčkov super voznikov...
ODGOVORI
0 0
marmilan
30. 08. 2025 10.48
+0
same omejitve, sami novi zakoni, samo kaznovanje, samo omejevanje, seveda in s tem ustrahovanje
ODGOVORI
2 2
galeon
30. 08. 2025 10.42
+3
Eno je zdravstveno sposoben, drugo pa je vožnja. Zdravstveno je marsikdo, vozno pa ne. Tako, da je zdravniški pregled brezvezno merilo. Namesto tega naj uvedejo preizkus vožnje.
ODGOVORI
5 2
tech
30. 08. 2025 10.37
+2
Na eni strani morajo vsi na AC vozit 130km/m, čeprav bi lahko varno vozili tudi več, po drugi strani ni nobene omejitve za starost in lahko vozi tudi nekdo, ki slabo vidi, sliši in ima še kakšno bokezen, ki ga ovira pri vožnji. Poznam primer kjer oseba slabo vidi, sliši in ima parkinsonovo, pa lahko še vedno vozi brez omejitev.
ODGOVORI
4 2
Cenb77
30. 08. 2025 10.52
+1
ne vem kdaj sem sem v zadnje pelal 130 po AC...
ODGOVORI
1 0
JaKugaPa
30. 08. 2025 10.28
-1
Old Mad Max
ODGOVORI
1 2
petka5
30. 08. 2025 10.24
+2
Moj konentar he bil izbrisan, torej ocitno je nestrinjanje z dejanjiv18 letnikov, ki nabijajo na gas zavestno in prehitevajo pred križišči in povzročajo hude prometne nesreče, prepovedano tukaj. Ta portal ocitno torej pozdravlja in pofpira objestnosti vožnjo ocitno. Ker nestrinjanje in obsojanje objestnosti v zapisih brišejo, ker so takšni zapisi kršenje njihovih pravil.
ODGOVORI
5 3
Vse stransko
30. 08. 2025 10.32
-1
Ta portal je zelo demokratičen in podpira svobodo izražanja. Kot ena s tranka do svojega predsednika. Mail me
ODGOVORI
1 2
brabusednet
30. 08. 2025 10.24
Mogoče je pa na avtomatika vajen pa ga je neslo.
ODGOVORI
0 0
Protoc
30. 08. 2025 10.24
Ja in on pri teh letih pomesal stopalke..danes naredijo izpit in so ze pomešali za kaj so delali izpit..vazno da je voznja po novem po prehitevalnem pasu, prehitevanje pa po desnem..
ODGOVORI
0 0
seter73
30. 08. 2025 10.16
-2
In kaj je tuki novega..? Apsilutno nic.., ze leta govorim da je za vsaj 50% tezkih nesrec odgovoreni starejsi obcani zaradi izsiljevanja prednosti in cincanja ker ne vedo kje so. Zdravniško potrdilo napise dohtar za kosaro domacih dobrot in je z tega vidika popolnoma brezveze za podaljsanje vozniskega dovoljenja. Nujno potrebno po vsaj 74 letu vsaki dve leti Vransko trening varne voznje kjer bi se na poligonu ugotovilo reakcijske case in psihofizicno zmoznost uporabe avtomobila. Ob enem bi lahko tam naredili se zdravniski pregled da je paket zaprt in ne skorumpiran
ODGOVORI
5 7
Hugh_Mungus
30. 08. 2025 10.19
+3
Nesreča pride zaradi cincanja ali nestrpnosti ostalih?
ODGOVORI
3 0
Dr Fig
30. 08. 2025 10.23
+11
50% nesreč pa kdo? Pijani, drogirani, debilni, na zdravilih, objestnih, ego+.
ODGOVORI
11 0
abmam
30. 08. 2025 10.25
+11
Pišeš neumnosti. Po podatkih AMZS so največ nesreč v zadnjih petih letih povzročili vozniki v starosti od 24 do 35 let!
ODGOVORI
11 0
Bananistanec
30. 08. 2025 10.36
+3
seter ..... začnimo s selekcijo predem se taleni sploh pojavijo za volanom, zgornja meja opravljenih ur vožnje ( eni jih imajo 50+ pa še kar vztrajajo ), psihotesti bi morali biti obvezni ( rinjenje v rit, prehitevanje po levi-desni, vožnja krepko preko omejitev, obogateno izražanje za volanom, itn , ne spadajo na cesto) , omejitev moči avta za prekrškarje in nove voznike
ODGOVORI
4 1
PanAm
30. 08. 2025 10.16
+8
Mladina pa zamenja plin za zavoro.....😂😂😂
ODGOVORI
9 1
Prototip
30. 08. 2025 10.15
+6
Se zgodi,,,,,,jaz poznam tut enga 22 letnika,ki je povzočil prometno z smrtnim izzidom,,,,
ODGOVORI
6 0
afna
30. 08. 2025 10.14
+4
Verjetno ti starejši vozniki, ki delajo “štalo” na cesti, tudi kot mlajši vozniki niso bili kaj prida. Tako da ne metat vse v isti koš.
ODGOVORI
5 1
jaz77
30. 08. 2025 10.13
+2
Naslov ne pije vode. Ce zamesas sklopko, zavoro in gas se ne moras peljati hitro in povzrociti katastrofalne nesrece.
ODGOVORI
2 0
Vse stransko
30. 08. 2025 10.35
Če vse skupaj pomešaš pa si dober "novinar".
ODGOVORI
0 0
Chrome
30. 08. 2025 10.12
+4
Asistenčni sistemi bodo reševali takšne situacije. Mazda ima naprimer že vrsto let sistem za nenamerno dodajanje gasa in stvar deluje. Dokler bomo mi dočakali to starost bo avtonomna vožnja že na zelo visokem nivoju.
ODGOVORI
4 0
Vse stransko
30. 08. 2025 10.39
Crome, glade na štalo, ki jo je EU naredila glede uvoza in zakonodaje glede uvoza in priznavanja ameriških standardov (ki so menda daleč za trenutnimi EU standardi in predpisi), bo prej drugače. Manj varna vozila za druge udeležence, ki jih boš lahko brez večje škode z njihovimi truck avti mirne duše zadeval po mili volji.
ODGOVORI
0 0
buco_konj
30. 08. 2025 10.11
-3
a je s plavutko vozil?
ODGOVORI
0 3
Rožice so zacvetele
30. 08. 2025 10.08
+6
Tu ni starost tako bistvena, kot mentalno zdravje človeka. Zelo pomembno je, da ima človek veliko stikov z drugimi ljudmi ter da nisi samotar. Polno je dejavnikov, tudi, kakšna je tvoja kilometrina, 40 let samo iz vasi 1km do 2 do bližnjega mesta ali tisoči km po svetu vsako leto... skratka, ni starost vse.
ODGOVORI
8 2
