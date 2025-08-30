Tujina
89-letnik pomešal sklopko, plin in zavoro: kako dolgo za volan?
V manjšem mestu na zahodu Nemčije je 89-letnik med vožnjo pomešal stopalke za sklopko, plin in zavoro in povzročil hudo prometno nesrečo. Takšni primeri, ki jih v zadnjem času ni malo, vedno znova sprožajo vprašanje: kako dolgo naj bi starejši državljani lahko sedli za volan brez omejitev. V Nemčiji morajo vozniki med 70. in 80. letom vsaka tri leta opraviti pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja. Od 80. leta naprej pa vsaki dve leti.
