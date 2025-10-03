9-urni polet 'nikamor': namesto v Afriko odleteli nazaj 'domov'

Torkov Qantasov let 63 je vzletel malo po 10. uri zjutraj po lokalnem času, v Johannesburg pa bi moral prispeti približno 14 ur pozneje.

Polet je sprva potekal po načrtu, po skoraj petih urah pa je nato Airbus A380 nenadoma obrnil nad oceanom in se vrnil nazaj v Sydney, kažejo podatki Flightradar24.

Polet 'nikamor' je tako trajal približno devet ur.

Tiskovni predstavnik avstralskega prevoznika Qantas je za avstralski portal news.com.au pojasnil, da je posadka zaznala napako v satelitski komunikaciji, ki jo uporabljajo med letenjem nad oceani.