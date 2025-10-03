9-urni polet 'nikamor': namesto v Afriko odleteli nazaj 'domov'

Torkov Qantasov let 63 je vzletel malo po 10. uri zjutraj po lokalnem času, v Johannesburg pa bi moral prispeti približno 14 ur pozneje.
Polet je sprva potekal po načrtu, po skoraj petih urah pa je nato Airbus A380 nenadoma obrnil nad oceanom in se vrnil nazaj v Sydney, kažejo podatki Flightradar24.
Polet 'nikamor' je tako trajal približno devet ur.
Tiskovni predstavnik avstralskega prevoznika Qantas je za avstralski portal news.com.au pojasnil, da je posadka zaznala napako v satelitski komunikaciji, ki jo uporabljajo med letenjem nad oceani.
Dodali so še, da je bilo na krovu 410 potnikov, vsem pa so ob vrnitvi v Sydney zagotovili hotelsko nastanitev, preden so naslednji dan znova odpotovali v Južno Afriko.
Pot med Avstralijo in Južno Afriko vključuje več ur letenja nad južnim Indijskim oceanom, na poti do afriškega kontinenta pa je le nekaj manjših otokov.
Podoben primer se je zgodil tudi junija, ko je Qantasovo letalo, ki je bilo na poti iz Pertha v Pariz, obrnilo nad Indijskim oceanom. Vzrok za to je bil iranski zračni napad na Katar, zaradi česar je bil zračni prostor na območju Bližnjega vzhoda začasno zaprt. Potniki so tako skupno 15 ur potovali 'nikamor'.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.