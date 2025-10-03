Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

9-urni polet 'nikamor': namesto v Afriko odleteli nazaj 'domov'

Sydney, 03. 10. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
4

410 potnikov dvonadstropnega Airbusa A380 je doživelo neprijetno izkušnjo na poletu iz avstralskega Sydneyja v južnoafriški Johannesburg. Potem ko so bili že skoraj pet ur v zraku, se je posadka odločila, da se vrne nazaj na odhodno letališče. Vzrok pa: tehnična napaka.

Torkov Qantasov let 63 je vzletel malo po 10. uri zjutraj po lokalnem času, v Johannesburg pa bi moral prispeti približno 14 ur pozneje. 

Polet je sprva potekal po načrtu, po skoraj petih urah pa je nato Airbus A380 nenadoma obrnil nad oceanom in se vrnil nazaj v Sydney, kažejo podatki Flightradar24. 

Polet 'nikamor' je tako trajal približno devet ur. 

Tiskovni predstavnik avstralskega prevoznika Qantas je za avstralski portal news.com.au pojasnil, da je posadka zaznala napako v satelitski komunikaciji, ki jo uporabljajo med letenjem nad oceani. 

Pot Qantasovega leta 63
Pot Qantasovega leta 63 FOTO: Flightradar24

Dodali so še, da je bilo na krovu 410 potnikov, vsem pa so ob vrnitvi v Sydney zagotovili hotelsko nastanitev, preden so naslednji dan znova odpotovali v Južno Afriko. 

Pot med Avstralijo in Južno Afriko vključuje več ur letenja nad južnim Indijskim oceanom, na poti do afriškega kontinenta pa je le nekaj manjših otokov. 

Podoben primer se je zgodil tudi junija, ko je Qantasovo letalo, ki je bilo na poti iz Pertha v Pariz, obrnilo nad Indijskim oceanom. Vzrok za to je bil iranski zračni napad na Katar, zaradi česar je bil zračni prostor na območju Bližnjega vzhoda začasno zaprt. Potniki so tako skupno 15 ur potovali 'nikamor'. 

qantas polet
Naslednji članek

Slovenski kontrolorji letenja bodo stavkali, pri Ryanairu zaskrbljeni

Naslednji članek

Škandal v Avstriji: 'lokalna' hrana iz Bangladeša in Kazahstana

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
03. 10. 2025 16.42
Kot bi gledal vodenje golobnjaka.
ODGOVORI
0 0
FIRBCA
03. 10. 2025 16.40
to se dogaja skozi vendar se ne poroca sedaj je pravi cas za pozornost droni scit itd. Mal smesno kaj servisirate.
ODGOVORI
0 0
a res1
03. 10. 2025 16.35
+0
Kolumb je šel pa brez satelia in našel nek kontinent, ki ga nebi bilo treba. A tem ni niti kompas deloval?
ODGOVORI
1 1
Boti
03. 10. 2025 16.31
-1
“nikamor” dzabe pa
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256