Tujina

90 evropskih milijard Ukrajini in 20. paket sankcij Rusiji

Bruselj, 22. 04. 2026 13.26 pred 20 minutami 1 min branja 20

Avtor:
STA M.V.
Ursula von der Leyen in Volodimir Zelenski

Članice Evropske unije so po navedbah ciprskega predsedstva Sveta EU dosegle dogovor o izplačilu 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini, ki ga je doslej blokiral odhajajoči madžarski premier Viktor Orban. Predstavniki članic so se obenem dogovorili 20. svežnju sankcij proti Rusiji. Obe odločitvi morajo članice še uradno sprejeti.

"Danes so stalni predstavniki članic pri EU podprli tako 90 milijard evrov vredno posojilo Ukrajini kot tudi 20. sveženj sankcij," so sporočili iz ciprskega predsedstva Sveta EU.

Dodali so, da bodo zdaj sprožili še ločena pisna postopka, v katerih bodo članice uradno sprejele obe odločitvi, za kar je potrebno soglasje vseh. Zaključila naj bi se v četrtek popoldne.

Oboje je sicer doslej blokiral odhajajoči madžarski premier Viktor Orban, ki je podporo pogojeval s ponovno vzpostavitvijo tranzita ruske nafte prek ukrajinskega naftovoda Družba. Ukrajina je v torek sporočila, da je končala popravilo naftovoda, prek katerega je nafta pred nekaj urami tudi ponovno stekla.

Viktor Orban in Volodimir Zelenski
Viktor Orban in Volodimir Zelenski
FOTO: AP

Voditelji držav članic so se sicer o posojilu za Ukrajino dogovorili že na decembrskem zasedanju v Bruslju, vendar pa je nato Budimpešta preprečila sprejemanje pravne podlage, ki bi omogočila izplačilo sredstev Kijevu.

Nov sveženj sankcij proti Moskvi zaradi njene agresije na Ukrajino, ki se je začela pred več kot štirimi leti, pa je Evropska komisija predstavila v začetku februarja letos. Predlog je med drugim vključeval omejevalne ukrepe na področjih energetike, finančnih storitev in trgovine.

ukrajina sankcije rusija eu

Konec pacifizma? Japonska bo svetu prodajala bojna letala in rakete

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
duhccc
22. 04. 2026 13.56
ursula je itak nesposobna in se utikuje tja k ni treba sedaj pa ve da je naredila napako pa se se kr utikuje ... ukrajinci pa kupujejo razne neprimicnine po svetu...itak najlazje je delat naspametna dejanja in talaiti tuj denar ce ni treba odgovarjati ......in je tut najlazje da prikrijejo razne transkacije ...
Odgovori
+1
1 0
Big M
22. 04. 2026 13.55
Slika od Lajdrove in Zelenkota🤣Mu je na uho prišepnila, da ga je zažečkalo:" alo ti pošljen naslednjih par miljard, v prihodnjih dneh...brez problema!" Zelenski pa se nasmeji in poskoči kot prvošolka! 🤭
Odgovori
+1
1 0
Roadkill
22. 04. 2026 13.55
Kaj jim ni jasno?
Odgovori
0 0
brabusednet
22. 04. 2026 13.55
Kaj sedaj levičarji nasprotniki Orbana ste zadovoljni pa še z Avstroogarsko.
Odgovori
0 0
NeXadileC
22. 04. 2026 13.55
Ursula von der Leyen je le bila izvoljena za predsednico Evropske komisije v Evropskem parlamentu, potem ko je julija 2024 prejela 401 glas za drugi mandat (2024–2029), julija 2019 pa 383 glasov za prvi mandat. Predlaga jo Evropski svet (voditelji držav/vlad EU), za to pa je potrebna absolutna večina poslancev Evropskega parlamenta. To plmeni, da so jo izvolile naše izvoljene vlade.
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
22. 04. 2026 13.54
Groza. Nič nas ne izuči. Bodo številčnejše in finančno slabše članice EU vendarle naredile konec moriji in noriji
Odgovori
+2
3 1
Lepdan123
22. 04. 2026 13.54
Važno, da je glavna novica Dončič, ta pa tam nekje spodaj.... Eh mediji :)
Odgovori
+0
1 1
NeXadileC
22. 04. 2026 13.54
To pelje samo v eno smer, in popolnoma ignorira prebivalstvo EU, skupaj z lokalnimi vladami držav članic, večina, ki so potrdile drugi mandat Ursuli von der Leyen.
Odgovori
+3
3 0
goričan
22. 04. 2026 13.53
Mene pa zanima, kdaj jih bomo videli nazaj teh 90 mrd?? Zaenkrat se samo daja, dobi pa nič in tudi ni videti, da bi se kaj spremenilo , vsaj v kratkem ne
Odgovori
+1
2 1
0523
22. 04. 2026 13.52
Razprodaja EU
Odgovori
+2
3 1
janez653
22. 04. 2026 13.51
Sj Orban ni blokiral. Kiri b3bci. Orban je rekel, da bo proti dokler ne popravijo naftovoda. Tega so popravili tako da ni ovir ane
Odgovori
-1
0 1
Lion91
22. 04. 2026 13.50
V sosednjem članku pa:"...ampak za krizo, ki je verjetno tako resna kot energetski krizi v letih 1973 in 2022 skupaj. To pomeni, da so pred nami zelo težki meseci, morda celo leta."
Odgovori
+5
5 0
Nikdar več
22. 04. 2026 13.49
Sprašujem se, če si vsi sploh znajo predstavljati ali celo napisati številko?
Odgovori
+2
3 1
Banion
22. 04. 2026 13.49
kako lepo in hvalevredno, sedaj si bo žena zmedenskega lahko uresničila svoje anje in še kdo kupil kako stanovanje v monaku z pol miljona eur
Odgovori
-3
0 3
Samo navijač
22. 04. 2026 13.48
Me zanima koliko casa se porabi za printanje taksne kolicine ....
Odgovori
-1
1 2
BMReloaded
22. 04. 2026 13.47
= 90 milijard v njihove zepe + EU sankcije sami sebi = 🤡
Odgovori
+3
4 1
Odisej25
22. 04. 2026 13.46
Pa je Orban dosegel tisto, kar je želel. Jasno je , da bodo zasluge za 90 milijardno donacijo pripisali novemu predsedniku. Kaj pa pravi Fico?
Odgovori
-2
1 3
ARAMIS
22. 04. 2026 13.45
nove zlate wc školke so že naročene!
Odgovori
+3
5 2
patogen
22. 04. 2026 13.43
To še kar mečejo denar v luknjo brez dna? Dokler bodo kurili Zelenca, bo tam vojna. Prvi pravilo Sin Tsuja, če ne moreš dobiti vojne skleni mir.
Odgovori
+6
7 1
Komentatorskijunky
22. 04. 2026 13.55
Patogen ne nakladaj o Sun Tzu in o Umetnost vojne, ker jo očitno nikoli nisi študiral
Odgovori
0 0
Samo navijač
22. 04. 2026 13.43
So le docakali da se menja madzarski diktator. Orban je drzal veto. Zdaj bodo pa ti financni prevaranti obracal milijarde......
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
Portal
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Slovenska podjetnica o tem, kako je z najboljšo prijateljico sprejela pomembno odločitev
Slovenska podjetnica o tem, kako je z najboljšo prijateljico sprejela pomembno odločitev
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
vizita
Portal
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
cekin
Portal
Ko skoraj nihče ni verjel vanju: Slovenca danes beležita neverjeten uspeh
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
moskisvet
Portal
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
okusno
Portal
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
voyo
Portal
Modri ogljik
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
