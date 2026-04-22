90 evropskih milijard Ukrajini in 20. paket sankcij Rusiji

"Danes so stalni predstavniki članic pri EU podprli tako 90 milijard evrov vredno posojilo Ukrajini kot tudi 20. sveženj sankcij," so sporočili iz ciprskega predsedstva Sveta EU.
Dodali so, da bodo zdaj sprožili še ločena pisna postopka, v katerih bodo članice uradno sprejele obe odločitvi, za kar je potrebno soglasje vseh. Zaključila naj bi se v četrtek popoldne.
Oboje je sicer doslej blokiral odhajajoči madžarski premier Viktor Orban, ki je podporo pogojeval s ponovno vzpostavitvijo tranzita ruske nafte prek ukrajinskega naftovoda Družba. Ukrajina je v torek sporočila, da je končala popravilo naftovoda, prek katerega je nafta pred nekaj urami tudi ponovno stekla.
Voditelji držav članic so se sicer o posojilu za Ukrajino dogovorili že na decembrskem zasedanju v Bruslju, vendar pa je nato Budimpešta preprečila sprejemanje pravne podlage, ki bi omogočila izplačilo sredstev Kijevu.
Nov sveženj sankcij proti Moskvi zaradi njene agresije na Ukrajino, ki se je začela pred več kot štirimi leti, pa je Evropska komisija predstavila v začetku februarja letos. Predlog je med drugim vključeval omejevalne ukrepe na področjih energetike, finančnih storitev in trgovine.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.