90 evropskih milijard Ukrajini in 20. paket sankcij Rusiji

"Danes so stalni predstavniki članic pri EU podprli tako 90 milijard evrov vredno posojilo Ukrajini kot tudi 20. sveženj sankcij," so sporočili iz ciprskega predsedstva Sveta EU.

Dodali so, da bodo zdaj sprožili še ločena pisna postopka, v katerih bodo članice uradno sprejele obe odločitvi, za kar je potrebno soglasje vseh. Zaključila naj bi se v četrtek popoldne.

Oboje je sicer doslej blokiral odhajajoči madžarski premier Viktor Orban, ki je podporo pogojeval s ponovno vzpostavitvijo tranzita ruske nafte prek ukrajinskega naftovoda Družba. Ukrajina je v torek sporočila, da je končala popravilo naftovoda, prek katerega je nafta pred nekaj urami tudi ponovno stekla.