90-letni nogometni zvezdnik: 'Poškodb se ne bojim'

Kljub temu, da šteje že 90 let, da so mu zamenjali kolk in koleno, se Valižan Alan Camsell še vedno z vso vnemo vrže na zelenico, da bi ubranil gol. Najstarejši nogometaš v Združenem kraljestvu je začel nogometno kariero pri 40-ih letih, sprva kot napadalec, pol stoletja kasneje pa je zagrizeni vratar. Njegovo moštvo trenira enkrat tedensko in sodeluje v ligi hodečega nogometa. "Poškodb se ne bojim," pravi 90-letnik in zagotavlja, da se lovljenju žog še dolgo ne bo odrekel.