Tujina
90-letnici ukradli hojico, tatico ujeli sosedje
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Sramotna kraja v hrvaški prestolnici. 90-letni stanovalki bloka je v središču Zagreba mlada ženska ukradla hojico, brez katere gospa častitljive starosti ne more. Skoraj sem se onesvestila, pravi gospa Ljubica, ki je bila prepričana, da hojice ne bo nikoli več videla. A ta zgodba ima srečen konec, ki so ga pomagali uresničiti dobri sosedje in dobro postavljene varnostne kamere.
