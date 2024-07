90-letnik obtičal v cerkvi, pomoč poklical z zvonovi.

Moškega so že razglasili za pogrešanega, saj se po dogodku v cerkvi v mestu Apolda ni vrnil v dom za starejše, kjer biva. Policija ga ni uspela izslediti, vse dokler ni nanj opozorilo zvonjenje cerkvenih zvonov ob neobičajni uri.

Ko so nekaj po 3. uri zjutraj zadoneli cerkveni zvonovi, so se policisti odpravili do cerkve, da bi preverili ta neobičajen pojav, takrat pa so iz notranjosti stavbe slišali klice na pomoč. Poklicali so duhovnika, ki je imel ključe in je odklenil cerkev, da se je 90-letnik lahko vrnil domov.

Policistom je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal, da je več ur iskal krmilo za zvonove.