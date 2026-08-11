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90-letnik premoženje zapustil gospodinji, pastorki pa le en evro

London, 11. 08. 2026 17.15 pred 16 urami 2 min branja 30

Avtor:
M.P.
Starejši moški

V Združenem kraljestvu poteka nenavadna sodna drama zaradi zapuščine 90-letnega moškega. Ta je namreč celotno svoje premoženje v višini 292.000 evrov in dragoceno zbirko znamk zapustil svoji negovalki in gospodinji, pastorka pa naj bi naposled prejela le nekaj več kot en evro.

Sorodniki pokojnega 90-letnika na sodišču izpodbijajo njegovo oporoko, piše Stirile PRO TV. Trdijo namreč, da je bil pred smrtjo, ko je bil priklenjen na bolnišnično posteljo, zmanipuliran.

Moški je bil nekoč zaposlen v banki, nato pa je postal zbiratelj in trgovec z znamkami. Njegova zbirka znamk naj bi bila izjemno dragocena, hranil naj bi namreč tudi več zgodovinskih kosov, nekateri izvirajo celo iz leta 1840. Njegova pastorka pravi, da bi bila lahko zbirka vredna okoli 200.000 funtov oz. približno 233.700 evrov.

A pokojni naj bi dragoceno zbirko pred smrtjo svoji negovalki in gospodinji prodal le za simboličen en funt (okoli 1,17 evra). Prodaja njegove serije znamk pa ni bila edina kontroverzna odločitev moškega, ki je razburila njegove sorodnike.

Pomoč starejšim
Pomoč starejšim
FOTO: Shutterstock

V svoji prvi oporoki, ki jo je pripravil leta 2007, se je namreč odločil, da bo svoje premoženje razdelil med tri otroke in tri pastorke. Leta 2019 je nato po hudem padcu in hospitalizaciji pripravil novo oporoko, v kateri je vsakemu od svojih treh otrok in eni od pastork zapustil 15.000 funtov (približno 17.500 evrov), preostanek premoženja (okoli 250.000 funtov oz. 292.000 evrov) pa naj bi prejela njegova negovalka.

A tudi ta sprememba oporoke ni bila zadnja. Le leto dni kasneje jo je namreč moški ponovno spremenil in pastorki delež še dodatno zmanjšal na en funt oz. 1,17 evra.

Njegova pastorka se je po smrti 90-letnika odločila, da bo oporoko izpodbijala na sodišču, saj da delitev premoženja ne odraža resničnih želja njenega očima. Trdila je, da je bil med hospitalizacijo "zmeden in z zmanjšano stopnjo zavesti", namignila pa je tudi, da je za sprembo oporoke kriva gospodinja, ki da je imela pomembno vlogo v celotnem postopku.

Presenetljivo se ji zdi tudi dejstvo, da se je oporoka od tiste iz leta 2007 tako korenito spremenila.

Gospodinja medtem obtožbe zavrača in trdi, da je bil njen odnos s pokojnim veliko več kot le zaposlitev med delodajalcem in delojemalcem, saj je leta skrbela zanj, ga spremljala na sejme znamk in mu pomagala na številne druge načine. Dediščino pastorke pa da se je moški odločil zmanjšati zaradi njenega "nespoštljivega in motečega" vedenja.

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KOMENTARJI30

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turkiz
11. 08. 2026 21.25
Ponavadi ima pisec oporoke prav. Če je bila napisana po zakonu o dednem pravu bo pastorka dobila toliko koliko je navedeno v oporoki. Veliko je primerov ko se sinovi in hčerke ali sorodstvo niso brigali za stare sorodnike ali starše...potem pa halo...enako je tu...
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+10
10 0
a res1
11. 08. 2026 20.59
in, kaj to nas zanima? Doma pa nočete pisat kaj se dogaja.
Odgovori
+9
10 1
stumfeta
11. 08. 2026 20.35
Nikomur ni sumljivo, da se je oporoka kar nekajkrat zamenjala? In nihče ni podvomil, da gospodinja morda laže? Zanimivo.
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-9
1 10
štrekeljc
11. 08. 2026 20.54
Snahi sem enkrat rekel nekaj, kar ji ni bilo všeč in zdaj vnukov in sina že več kot dve leti nisem videl. Oporoko sem spremenil, tako da bo mulec dobil le nujni delež. Vem, da bo snaha skakala in oporoko izpodbijala, ampak poskrbel sem, da je napisana tako, da ji ne bo uspelo.
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+17
17 0
Vakalunga
11. 08. 2026 21.09
Lahko bi za časa življenja ( premoženje ) prepisal na X osebo pa ne bi dobili NIČ..Oziroma SREDINEC..
Odgovori
+9
9 0
štrekeljc
11. 08. 2026 21.19
Davki, draga moja!
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+3
3 0
Nace Štremljasti
11. 08. 2026 20.32
bravo ata,lepo si naredil
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+16
16 0
iziizi
11. 08. 2026 20.21
Pastorka smrkla brez empatije in spostovanja starejsih
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+19
20 1
stumfeta
11. 08. 2026 20.33
Od kje ta ideja? Jasno je opisan potek sprememb oporoke.
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-4
1 5
2fast4
11. 08. 2026 20.20
Pastorki bi v vseh družinah imeli radi največ...
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+9
9 0
iziizi
11. 08. 2026 20.20
Prav je naredil bravooooooo
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+14
15 1
roten
11. 08. 2026 19.59
Pravilno
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+13
13 0
daiči
11. 08. 2026 19.49
Pastorka a. K je deda bil se pr moceh ga ni obiskala nikol. Pol na smrtn postl je pa zacela okrog njega skakat. Pa ni deda po župi prplavu.
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+17
17 0
Na pol ovca
11. 08. 2026 19.42
Sorodnikov ni bilo blizu sedaj pa panika, se spomnim soseda vrata na vrata premožnega starega 90 let bili sosedje +20 let naenkrat ca mesec preden je umrl ko je obležal pričela redno hoditi k njemu ekipa, ki jih nikol nisem videl v 20 letih
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+10
13 3
Minifa
11. 08. 2026 19.38
Dobila je toliko, kolikor si je zaslužila..??
Odgovori
+18
18 0
SpamEx
11. 08. 2026 19.34
Njegov denar je in lahko ga zapusti komur sam želi
Odgovori
+17
17 0
blablab
11. 08. 2026 19.30
zato se pa dogaja gaslighting in double bind.
Odgovori
+1
3 2
mackon08
11. 08. 2026 19.27
Sorodnikov ni bilo leta blizu, ko pa se gre zs zapuščino pa se čudežno pojavijo.
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+23
24 1
Valkidžija
12. 08. 2026 08.43
Res, to je zelo pogost pojav.
Odgovori
+1
1 0
blablab
11. 08. 2026 19.25
to pa zato ker se dogaja gaslighting in double bind.
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+0
2 2
blablab
11. 08. 2026 19.03
gaslighting double bind
Odgovori
-1
1 2
RealistG
11. 08. 2026 18.35
Tako bi v Sloveniji morali 90% babic dedkov narest..ker večina sinov hcer samo čaka na dedovanje da še lahka naprej lezejo na morčka.. hiše in okolica pa usvinanje iz 1960.
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+24
25 1
boslo
11. 08. 2026 18.43
Saj že delajo...Sajovic - Tržič....
Odgovori
+5
7 2
chubba
11. 08. 2026 19.30
On odkupi erbijo?
Odgovori
+0
1 1
štrekeljc
11. 08. 2026 19.51
Žal pri nas obstaja nujni delež, tako da otrok in/ali žene ne moreš popolnoma razdediniti.
Odgovori
+5
5 0
boslo
11. 08. 2026 20.06
Odkupi ja...za 1 euro
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
11. 08. 2026 18.33
Pastorka najbrž ni poslušala pesem Wnnabe, Spice Girls, skupaj z njim.
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+2
2 0
patogen
11. 08. 2026 18.22
Pastorka in sorodniki bi prej mislili na to, ko je sam ležal v postelji in jih ni bilo blizu.
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+28
29 1
laufar1988
11. 08. 2026 18.09
Pravilno se je odlocil, ze ve zakaj! 👍
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+29
30 1
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