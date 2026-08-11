90-letnik premoženje zapustil gospodinji, pastorki pa le en evro

A pokojni naj bi dragoceno zbirko pred smrtjo svoji negovalki in gospodinji prodal le za simboličen en funt (okoli 1,17 evra). Prodaja njegove serije znamk pa ni bila edina kontroverzna odločitev moškega, ki je razburila njegove sorodnike.

Moški je bil nekoč zaposlen v banki, nato pa je postal zbiratelj in trgovec z znamkami. Njegova zbirka znamk naj bi bila izjemno dragocena, hranil naj bi namreč tudi več zgodovinskih kosov, nekateri izvirajo celo iz leta 1840. Njegova pastorka pravi, da bi bila lahko zbirka vredna okoli 200.000 funtov oz. približno 233.700 evrov.

Sorodniki pokojnega 90-letnika na sodišču izpodbijajo njegovo oporoko, piše Stirile PRO TV . Trdijo namreč, da je bil pred smrtjo, ko je bil priklenjen na bolnišnično posteljo, zmanipuliran.

V svoji prvi oporoki, ki jo je pripravil leta 2007, se je namreč odločil, da bo svoje premoženje razdelil med tri otroke in tri pastorke. Leta 2019 je nato po hudem padcu in hospitalizaciji pripravil novo oporoko, v kateri je vsakemu od svojih treh otrok in eni od pastork zapustil 15.000 funtov (približno 17.500 evrov), preostanek premoženja (okoli 250.000 funtov oz. 292.000 evrov) pa naj bi prejela njegova negovalka.

A tudi ta sprememba oporoke ni bila zadnja. Le leto dni kasneje jo je namreč moški ponovno spremenil in pastorki delež še dodatno zmanjšal na en funt oz. 1,17 evra.

Njegova pastorka se je po smrti 90-letnika odločila, da bo oporoko izpodbijala na sodišču, saj da delitev premoženja ne odraža resničnih želja njenega očima. Trdila je, da je bil med hospitalizacijo "zmeden in z zmanjšano stopnjo zavesti", namignila pa je tudi, da je za sprembo oporoke kriva gospodinja, ki da je imela pomembno vlogo v celotnem postopku.

Presenetljivo se ji zdi tudi dejstvo, da se je oporoka od tiste iz leta 2007 tako korenito spremenila.

Gospodinja medtem obtožbe zavrača in trdi, da je bil njen odnos s pokojnim veliko več kot le zaposlitev med delodajalcem in delojemalcem, saj je leta skrbela zanj, ga spremljala na sejme znamk in mu pomagala na številne druge načine. Dediščino pastorke pa da se je moški odločil zmanjšati zaradi njenega "nespoštljivega in motečega" vedenja.