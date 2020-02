90 milijonov evrov gre v Nemčijo, med srečneži tudi Slovenec

Srečne številke, ki so v šestem krogu prinesle dobitek 5+2, so: 7, 16, 22, 36, 44, 3 in 4.

Organizatorji Eurojackpota so do zdaj najvišji možen znesek (poleg včerajšnjega žrebanja) izplačali še petkrat: dvakrat (avgusta 2019 in februarja 2018) je 90 milijonov evrov romalo na Finsko, dvakrat v Nemčijo (maja 2019 in leta 2016) in enkrat na Češko (leta 2015).

Glavni dobitek v preteklosti tudi že v slovenske roke

V Sloveniji smo zmagovalca Eurojackpota do zdaj sicer dobili dvakrat, a dobitek je bil precej 'skromnejši'. Decembra 2013 je bila zmagovalna kombinacija vplačana v Grosupljem – srečnežu je prinesla kar 21 milijonov evrov. Maja 2014 pa je nekdo v Žalcu zadel 28 milijonov evrov.