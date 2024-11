900 milijonov ljudi bi se najraje izselilo iz domovine: kam bi šli?

Želja po selitvi se je v obeh državah od leta 2011 vztrajno povečevala, najbolj v Kanadi, kjer bi danes odšla kar petina, kar je največ doslej in več kot dvakrat več od 8 odstotkov, številke, ki so jo zabeležili leta 2011. Število tistih, ki bi zapustili Kanado, naj bolj vztrajno narašča od leta 2021.

Pomembno pa je omeniti, da je Gallup tudi ugotovil, da je odstotek ljudi po vsem svetu, ki se nameravajo preseliti, precej nižji od odstotka tistih, ki bi se radi preselili. Želja po selitvi namreč še zdaleč ni ista nameri po selitvi.

Gallupove ugotovitve tako odražajo aspiracije in ne namere, vendar pa odražajo trende in dejstvo, da se na stotine milijonov zaradi različnih razlogov doma ne počuti dobro oziroma jih vleče drugam.

Razumevanje, kdo so ti potencialni migranti, kam bi radi šli in zakaj, bo še naprej ključnega pomena, da bodo voditelji v državah izvora in ciljnih državah lahko prav razvijali migracijske in razvojne strategije, menijo raziskovalci.

Ključni zaključek najnovejših podatkov je, da povečana želja po preseljevanju ni pojav samo v "izvornih regijah", ampak tudi v ciljnih državah. Medtem ko je veliko držav sprejemnic osredotočenih na migrante, ki prihajajo, se morajo tudi zavedati, da bi mnogi njihovi državljani odšli, če bi lahko – in razmisliti, kaj to pomeni, še poudarjajo.