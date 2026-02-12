91-letni pradedek pometel s konkurenco v skakanju na trampolinu

Še en dokaz, da je starost samo številka, bi lahko rekli ob primeru pradedka iz Velike Britanije, ki pri 91 letih s precejšnjo lahkoto skače na trampolinu. In ker nikoli zares ni prenehal s skoki na trampolinu, je začutil, da je še vedno v formi in 40 let po svojem zadnjem tekmovanju pometel s konkurenco v kategoriji nad 40 let. Sodnike je prepričal z dvojno salto nazaj.