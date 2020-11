91-letnik preživel nesrečo z jadralnim padalom

Starejši pilot jadralnega letala je v nedeljo popoldan strmoglavil v ocean ob severnih plažah Sydneyja. Kljub padcu v vodo mu je uspelo priplavati do obale in se povzpeti na skale ob plaži Warriewood. Obvestilo o nesreči so policisti in reševalci prejeli v nedeljo okoli 18. ure, nato pa so se hitro odpravili na kraj nesreče.

Posnetki s prizorišča kažejo reševalce, ki oskrbujejo starejšega moškega, ki je na videz nepoškodovan. Plicisja je sporočila, da si je moški v nesreči poškodoval zapestje in nogo."Moškega so na kraju dogodka pregledali reševalci in zdi se, da ima le ureznine in modrice," so dejali.

Reševalci so moškega pokrili s svetlo modro odejo in ga varno vodili po skalah. Reševanje je trajalo dve uri, dokler ga niso lahko potegnili do vrha pečin in ga preventivno odpeljali v bolnišnico. Reševalci so povedali, da je bil 'dobre volje' in skupaj so se celo smejali, ko so mu pomagali na vrh pečin.