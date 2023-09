93. obletnica smrti bazoviških junakov: 'Bazovica je pričevanje boja za svobodo'

V Bazovici je potekala 93. obletnica smrti bazoviških junakov, ki se je je udeležila tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Na dogodku je imela slavnostni nagovor in v spomin junakom položila venec.

Današnja slovesnost je vrhunec niza dogodkov, ki jih prireja odbor za proslavo bazoviških junakov in so ta teden med drugim potekali v Ljubljani in Kranju. Letošnji dogodki so v znamenju treh obletnic, in sicer 100. obletnice fašistične reforme šolstva v Italiji, znane tudi kot Gentilejeva reforma, 80. obletnice padca fašizma in kapitulacije Italije ter 75-letnice ustave Republike Italije.

icon-expand V Bazovici ob obletnici smrti bazoviških junakov FOTO: Bobo

Bazoviški junaki veljajo za simbol nasprotovanja in upora fašističnemu režimu in ideologiji ter za junake Evrope, zgrajene na temeljih antifašizma. Člane tajne antifašistične organizacije Borba so na podlagi sodbe italijanskega fašističnega posebnega sodišča na gmajni pri Bazovici ustrelili 6. septembra 1930. "Bazovica je pričevanje boja za svobodo in enakopravnost," je dejala ministrica Fajon in poudarila tragične usode Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so se borili proti fašizmu. Dodala je, da je ta kraj opomnik trpljenja, a hkrati simbol ponosa Slovencev in njihove kljubovalnosti. "Bazovica ni zgolj pričevanje tragičnega obdobja, ampak tudi zgodba o ljudeh v Sloveniji in Italiji, ki so stoletja živeli drug ob drugem, presegali delitve in nestrpnosti ter skupaj gradili mostove spoštovanja in sodelovanja," je poudarila ministrica. Izpostavila je, da je kljub težkim izzivom, ki jih je prinesla skupna slovensko-italijanska zgodovina, vztrajnost in volja do sodelovanja vedno prevladala med prebivalci obeh držav.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right