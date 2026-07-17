Izbruh ciklosporiaze: 94 hospitaliziranih, umikajo solato

V podjetju so za BBC pojasnili, da so se za ukrep odločili "iz obilice previdnosti" po pogovorih z zdravstvenimi oblastmi.
Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je sporočil, da so pri 1.645 ljudeh v petih zveznih državah, ki so pred okužbo jedli v restavracijah Taco Bell, potrdili ciklosporiazo. Gre za okužbo s parazitom Cyclospora cayetanensis, ki se prenaša prek okužene hrane ali vode.
Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je potrošnike pozvala, naj ne uživajo jedi z narezano ledenko iz Mehike, ki jo strežejo v restavracijah Taco Bell v zveznih državah Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio in Zahodna Virginija.
Po podatkih FDA zaradi okužbe ni umrl nihče, je pa bilo hospitaliziranih 94 ljudi. Prve primere so zaznali 13. maja.
Taco Bell je sporočil, da bo solato enega od dobaviteljev umaknil za nedoločen čas in jo nadomestil z drugo.
"Čeprav uradno opozorilo ni bilo izdano, menimo, da je varovanje javnega zdravja skupna odgovornost restavracij, dobaviteljev in pristojnih organov," so zapisali v podjetju.
Veriga ni razkrila, v katerih zveznih državah bo solata umaknjena z jedilnikov, niti ni navedla imena dobavitelja. Ameriški mediji poročajo, da naj bi šlo za podjetje Taylor Farms, ki se na navedbe za zdaj še ni odzvalo.
Največ okužb so zabeležili v Michiganu, kjer so oblasti odkrile več kot 3.300 primerov bolezni. Ni pa jasno, koliko od teh je neposredno povezanih z restavracijami Taco Bell, saj CDC za verigo navaja 1.645 primerov iz petih zveznih držav.
Strokovnjaki opozarjajo, da se simptomi ciklosporiaze pogosto pojavijo šele približno dva tedna po okužbi, kar otežuje iskanje izvora.
Med najpogostejšimi simptomi so dolgotrajna vodena driska, nenadna izguba telesne teže in izguba apetita.
Po besedah Stevena Manderacha iz Združenja ameriških uradnikov za varnost hrane je odkrivanje izvora okužbe izjemno zahtevno.
"To ni, kot bi iskali iglo v kopici sena. To je, kot bi iskali mikroskopski delček igle v kopici sena," je dejal za BBC.
Strokovnjaki dodajajo, da preiskavo dodatno otežujejo zmanjšanja sredstev in kadrovske okrepitve v ameriških zveznih zdravstvenih agencijah.
Cyclospora cayetanensis je mikroskopski enocelični parazit, ki povzroča črevesno bolezen, imenovano ciklosporiaza. Ko človek zaužije s parazitom okuženo hrano ali vodo, ta vstopi v prebavni sistem in se naseli v tankem črevesu. Okužba se ne širi neposredno s človeka na človeka, saj mora parazit v okolju preživeti določen čas, da postane kužen. Glavni simptom je huda, vodena driska, ki lahko traja več tednov ali celo mesecev, če ni ustrezno zdravljena, spremljajo pa jo lahko tudi krči, slabost, utrujenost in izguba teže.
CDC (Center za nadzor in preprečevanje bolezni) je zvezna agencija, odgovorna za spremljanje, raziskovanje in preprečevanje izbruhov nalezljivih bolezni ter zagotavljanje smernic za javno zdravje. FDA (Uprava za hrano in zdravila) pa je regulatorni organ, ki skrbi za varnost hrane, zdravil in medicinskih pripomočkov. Medtem ko CDC analizira epidemiološke podatke, da bi identificiral vir bolezni, FDA izvaja nadzor nad prehranskimi verigami, odreja odpoklice izdelkov in zagotavlja, da so živila, ki se prodajajo na ameriškem trgu, varna za uživanje.
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