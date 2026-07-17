Izbruh ciklosporiaze: 94 hospitaliziranih, umikajo solato

V podjetju so za BBC pojasnili, da so se za ukrep odločili "iz obilice previdnosti" po pogovorih z zdravstvenimi oblastmi.

Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je sporočil, da so pri 1.645 ljudeh v petih zveznih državah, ki so pred okužbo jedli v restavracijah Taco Bell, potrdili ciklosporiazo. Gre za okužbo s parazitom Cyclospora cayetanensis, ki se prenaša prek okužene hrane ali vode.

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je potrošnike pozvala, naj ne uživajo jedi z narezano ledenko iz Mehike, ki jo strežejo v restavracijah Taco Bell v zveznih državah Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio in Zahodna Virginija.

Po podatkih FDA zaradi okužbe ni umrl nihče, je pa bilo hospitaliziranih 94 ljudi. Prve primere so zaznali 13. maja.

Taco Bell je sporočil, da bo solato enega od dobaviteljev umaknil za nedoločen čas in jo nadomestil z drugo.

"Čeprav uradno opozorilo ni bilo izdano, menimo, da je varovanje javnega zdravja skupna odgovornost restavracij, dobaviteljev in pristojnih organov," so zapisali v podjetju.

Veriga ni razkrila, v katerih zveznih državah bo solata umaknjena z jedilnikov, niti ni navedla imena dobavitelja. Ameriški mediji poročajo, da naj bi šlo za podjetje Taylor Farms, ki se na navedbe za zdaj še ni odzvalo.