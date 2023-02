94 oseb v Nikaragvi ostalo brez državljanstva zaradi obsojanja režima

Nekateri najbolj znani novinarji in pisatelji v Nikaragvi so postali tarča ostrega režima predsednika Daniela Ortege, saj javno obsojajo njegov avtoritarni režim. V povračilnih ukrepih jim je Ortega odvzel državljanstvo.

V sredo je Nikaragvo presenetila novica, da je sodnik odobril odvzem državljanstva kar 94 novinarjem in pisateljem, ki so javno obsojali Ortegovo vlado. Med njimi so mednarodni priznani pisatelj Sergio Ramirez, pesnica in pisateljica Giaconda Belli, raziskovalni novinar Carlos Fernando Chamorro, pomožni škof v prestolnici Managua Silvio Baez in Miranda, večkrat nagrajena novinarka, ki piše za španski častopis El Pais in Guardian. Sodnik Ernesto Rodríguez je izjavil, da je skupina 94 izvajala "kazniva dejanja, ki so škodovala miru, suverenosti, neodvisnosti in samoodločbi nikaragovskega ljudstva". "Zaradi teh dejstev obtoženih ne moremo več šteti za nikaragovske državljane," je dodal in napovedal zaplembo njihovega premoženja v Nikaragvi. Prejšnji teden so iz Nikaragve deportirali 222 političnih zapornikov, med njimi nekatere vodilne nikaragovske opozicijske aktiviste. Nikaragovska vlada je deportirance, ki jim je bilo odvzeto državljanstvo, označila za "izdajalce domovine".

Veliko oseb s seznama 94 živi v tujini. Sodnik jih je označil za "ubežnike pred pravico", čeprav jih je veliko zapustilo Nikaragvo, še preden so bile proti njim vložene obtožnice. Avtor Ramírez, ki je leta 2017 prejel špansko Cervantesovo nagrado za književnost, je eden od tistih, ki živijo v izgnanstvu v Španiji. Ramírez je bil nekoč tesen zaveznik predsednika Ortege in je bil med njegovim prvim mandatom med letoma 1985 in 1990 njegov podpredsednik. Leta 1995 se je odcepil od sandistične stranke, ki jo je vodil Ortega, v znak protesta proti Ortegovim "avtokratskim težnjam". Junija 2021 je zapustil Nikaragvo, tri mesece pozneje pa je bil obtožen spodbujanja sovraštva in zarote za destabilizacijo Nikaragve.

icon-expand Pisatelj Sergio Ramirez FOTO: Profimedia

Bellijeva, ki prav tako živi v izgnanstvu v Španiji, se je na odvzem državljanstva odzvala z objavo ene od svojih pesmi na Twitterju. "In ljubim te, domovina mojih sanj in mojih žalosti, in skrivaj te bom vzela s seboj, da si umijem tvoje madeže, da ti prišepnem upanje in ti obljubim zdravljenje in čare, ki te bodo rešili."

icon-expand Pesnica in pisateljica Giaconda Belli FOTO: Profimedia