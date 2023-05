95-letna Avstralka umrla po tem, ko so jo policisti paralizirali

Do incidenta je prišlo v domu za ostarele, kjer je Nowlandova prebivala več let. Zaposleni v domu za ostarele so poklicali policijo, ker naj bi bila Nowlandova oborožena. Ko so policisti prišli v dom, se jim je 95-letna ženska počasi približevala, v roki pa držala kuhinjski nož. Kljub prepričevanju, naj nož vendarle izpusti, se je ženska še vedno bližala, sicer počasi, saj je za hojo uporabljala hoduljo. Policisti so se, kot so sami dejali, morali odzvati s silo. Uporabili so električni paralizator, ob padcu pa je Nowlandova utrpela hude poškodbe.

Policija Novega Južnega Walesa je na Facebooku zapisala: "Z veliko žalostjo potrjujemo, da je nocoj v Coomi umrla 95-letna Clare Nowland. Malo po 19. uri je mirno umrla v bolnišnici, obkrožena z družino in bližnjimi, ki so v tem žalostnem in težkem času zaprosili za zasebnost."

"Naše misli in sožalje ostajajo s tistimi, ki so imeli srečo, da so gospo Nowland poznali, ljubili in jo imeli radi v življenju, ki ga je zaznamovala družina, prijaznost in skupnost," so še dodali.