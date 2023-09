98-letni nacistični stražar obsojen sodelovanja pri umorih 3300 ljudi

Domnevno, naj bi moški pomagal pri "krutem in zahrbtnem množičnem pobijanju zapornikov". Nemčija se po zločinih, ki jih je zagrešila v drugi svetovni vojni, aktivno ukvarja s pregonom nacistov tudi zaradi sostorilstva, vendar to ni tako preprosto, saj so obtoženi zdaj že zelo stari, nekateri pa so tudi umrli, še preden jim je bilo sojeno. Lani je bil tako denimo 101-letni Josef Schütz spoznan za krivega pomoči pri množičnem umoru v Sachsenhausnu, dobil je petletno zaporno kazen, vendar je letos umrl na prostosti, še preden bi jo lahko odslužil.

Nacisti so sicer v Sachsenhausnu zaprli več kot 200.000 ljudi, poleg političnih zapornikov, tudi Jude, ujete sovjetske vojake in Rome. Več deset tisoč zapornikov je bilo podvrženo lakoti, prisilnemu delu in medicinskim poskusom. Kazni v taborišču so bile nehumane in stroge. Zaporniki so bili izolirani, prejemali so slabe obroke ali pa jih niti niso, nekateri so bili obešeni na drogove, če so poskušali zbežati pa so jih javno usmrtili. Vojni ujetniki so morali vsakodnevno teči do 40 kilometrov na dan, da bi "razhodili" vojaško obutev, za povečanje zmogljivosti pa so jim dajali ilegalne droge.

Nacistični raziskovalci naj bi uporabljali zapornike v koncentracijskih taboriščih za testiranje "čudežne droge" na osnovi kokaina, za katero so upali, da bo izboljšala zmogljivost nemških vojakov.