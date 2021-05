999 milijonov evrov za 12 vojaških letal Rafale

Po dolgoletnih zapletih glede nabave zamenjav za stare mige je hrvaška vlada potrdila, da je bila med ponudbami ZDA, Švedske, Francije in Izraela francoska ponudba najboljša. ZDA in Izrael so ponujali variante letal F-16, Švedska preverjene Grippne, Francozi pa zmagovite Rafale. "Odločili smo se za 12 večnamenskih lovskih letal Rafala – 10 enosedežnih in dve dvosedežni, " je dejal Andrej Plenković. Gre za enega največjih premikov pri nabavi vojaških letal za Hrvaško po 15 letih, zadnji poskus z izraelskimi letali pa se je klavrno končal.

"Izbrano je bilo večnamensko lovsko letalo najnovejše generacije, ki velja za eno najboljših na svetu. Edino od štirih ponujenih ima možnost nadzvočnega superkrižanja, prenese največ tovora – 9,5 tone – in ima najmanjši radarski odboj, zaradi česar je delno nevidno," je dejal Plenković in dodal, da Hrvaška ta letala dobi v najnovejšem Standardu F3-R, uvedenem leta 2018, ki bo imel najnaprednejša lovska letala v tem delu Evrope, poroča 24sata.

Kot je zadnja leta pri nabavi vojaške opreme že v navadi, bo nabava realizirana s sporazumoma med vladama. Francozi so prav tako ponudili najboljša obročna odplačila, ki pa ne bodo vplivala na vstop Hrvaške v evrsko območje. Hrvaški premier se je prav tako zahvalil ostalim, ki so podali ponudbe, da so vztrajali in pripravili dobre izdelke.

Minister za obrambo Mario Banožićje poudaril, da bo to ohranilo in povečalo zmogljivosti in potenciale lovsko-bojne komponente ter znatno povečalo splošno bojno moč hrvaške vojske."Hrvaška bo s tem povečala lastne zmogljivosti, ki bodo prispevale k varnosti in obrambi države, pa tudi Nata in Evropske unije," je dejal.