Aretirali voznika Tesle, ker naj bi namerno zapeljal s pečine

Potniki huje poškodovani

Vozilo, ki je zapeljalo s pečine, visoke 76 metrov, se je pred pristankom v zraku še večkrat obrnilo. Ob padcu se je avtomobil zagozdil ob pečino, le nekaj metrov od obale. "Bili smo zelo pretreseni, ko smo ugotovili, da so ljudje v avtomobilu nesrečo preživeli," je povedal gasilec Brian Pottenger. Nesreče na tej pečini sicer niso redke. "Redko pa je to, da dobimo vse preživele," je Pottenger povedal za CNN.

Reševalci so vse štiri osebe, med njimi dva odrasla in dva otroka, našli žive, vendar so po navedbah oblasti s hudimi poškodbami v bolnišnici. Po besedah gasilca so bili v avtomobilu odrasli moški in ženska, 9-letni deček in 4-letna deklica. Otroka sta bila nameščena v avtomobilskih sedežih, ki so ostali nepoškodovani in na svojem mestu.